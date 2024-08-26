Леклер: Во время гонки машина неожиданно оказалась быстрой

Шарль Леклер смог добраться на подиум в Голландии, начав с шестого места на старте.

Вопрос задали Леклеру о работе с машиной Ferrari, на что гонщик отметил важность понимания переменчивости выступлений.

Шарль Леклер: "Мы всегда разбираемся в неудачах, но не менее важно разобраться, когда всё внезапно складывается удачно."

Гонщик подчеркнул, что нет единого объяснения такого перевоплощения. Радуют результаты, и важно научиться выступать на пике возможностей.

Оскара Пиастри пытался догнать Леклера в последней части гонки с более свежими шинами, однако Шарлю удалось удержать позицию.

Шарль Леклер: "Не было легко поддерживать темп, но работа с трассой и стратегия принесли свои плоды."

Журналисты спросили у гонщика, что он ожидает от последующих гонок после двух подиумов подряд.

Шарль Леклер: "Пока у нас нет ответа на причины переменчивости, но надеюсь на оптимистичные результаты в будущем."

Обратив внимание на турниры в Монце, Баку и Сингапуре, где Ferrari может показать себя лучше, Леклер подчеркнул важность удачной серии гонок.

Шарль Леклер: "Это ключевое значение для нас, особенно учитывая ближайшие гонки, где мы испытаем новые обновления машины в погоне за улучшениями."