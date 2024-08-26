Главная Новости Ferrari Леклер: Во время гонки машина неожиданно оказалась быстрой
Новости

Леклер: Во время гонки машина неожиданно оказалась быстрой

Шарль Леклер смог добраться на подиум в Голландии, начав с шестого места на старте. Вопрос задали Леклеру о работе с машиной Ferrari, на что гонщик отметил важность понимания переменчивости выступлений.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.08.2024, 13:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Шарль Леклер смог добраться на подиум в Голландии, начав с шестого места на старте.

Вопрос задали Леклеру о работе с машиной Ferrari, на что гонщик отметил важность понимания переменчивости выступлений.
Шарль Леклер: "Мы всегда разбираемся в неудачах, но не менее важно разобраться, когда всё внезапно складывается удачно."

Гонщик подчеркнул, что нет единого объяснения такого перевоплощения. Радуют результаты, и важно научиться выступать на пике возможностей.

Оскара Пиастри пытался догнать Леклера в последней части гонки с более свежими шинами, однако Шарлю удалось удержать позицию.
Шарль Леклер: "Не было легко поддерживать темп, но работа с трассой и стратегия принесли свои плоды."

Журналисты спросили у гонщика, что он ожидает от последующих гонок после двух подиумов подряд.
Шарль Леклер: "Пока у нас нет ответа на причины переменчивости, но надеюсь на оптимистичные результаты в будущем."

Обратив внимание на турниры в Монце, Баку и Сингапуре, где Ferrari может показать себя лучше, Леклер подчеркнул важность удачной серии гонок.
Шарль Леклер: "Это ключевое значение для нас, особенно учитывая ближайшие гонки, где мы испытаем новые обновления машины в погоне за улучшениями."

Источник

Шарль Леклер (48)Ferrari (189)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация