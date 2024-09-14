Леклер надеется, что наступит момент, когда они наконец выиграют гонку

Шарль Леклер четвёртый год подряд выходит на старт Гран При Азербайджана с первой позиции, что подтверждает его превосходное мастерство за рулём. Гонщик из команды Ferrari отметил, что трасса в Баку занимает особое место среди его предпочтений. Тем не менее, победить на этом этапе ему пока не удалось, поэтому Леклер надеется, что именно в этот раз фортуна улыбнется ему.

«Это одна из моих самых любимых трасс в календаре сезона, мне она действительно нравится. Хотя понятно, что из-за аварии, произошедшей на первой тренировке, это не самый простой для нас уик-энд. Но она не сказалась на моей уверенности, ведь я знал, что темп у нас есть», - поделился Леклер.

Гонщик рассказал, что в ходе второй тренировки возникли проблемы с компонентами машины, что стало небольшим испытанием для команды. Тем не менее, благодаря отличной работе коллектива, Шарль смог продемонстрировать отличное время и обеспечить себе первую стартовую позицию на квалификации.

«Машина оставила отличное впечатление, всё сложилось замечательно, и я очень рад, что завоевал поул. Машины Ferrari стартуют с 1-й и 3-й позиций, поэтому будем надеяться, что завтра мы сможем сыграть всей командой и постараемся выиграть гонку», - добавил гонщик.

Леклер также отметил, что в прошлом году на их пути возникали непредвиденные трудности, но в настоящем сезоне их машина готова к преодолению всех преград на пути к победе. Гонщик выразил надежду на успешное выступление и победу на Гран При Азербайджана, подчеркнув, что каждый этап требует новых усилий и стратегии.

«В Монце мы показали хорошие результаты, но каждая гонка уникальна и требует особого подхода. Завтра нас ждут сложности с деградацией резины, но мы работаем над этим. Вечером мы приступим к подготовке, чтобы быть во ладах для старта в этапе Гран При», - заключил Шарль Леклер.

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