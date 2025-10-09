Леклер: «Не ожидаю прогресса Ferrari до конца сезона»

Пилот Ferrari Шарль Леклер завершил гонку в Сингапуре на шестой позиции и поделился с болельщиками команды неутешительным прогнозом относительно оставшейся части сезона.

Монегаск отметил, что не ожидает значительных изменений в результатах до конца года. По его словам, выступление Ferrari на трассе в Сингапуре отражает реальное положение дел и может стать характерным для остальных этапов сезона.

Леклер подчеркнул, что нынешняя ситуация особенно сложна для него и команды, ведь в прошлом году коллектив боролся за Кубок конструкторов. В нынешнем сезоне, по признанию пилота, изначальные ожидания пришлось снизить, а заметного прогресса в течение года достичь не удалось.

Отвечая на вопрос о том, как он справляется с разочарованием, Леклер отметил, что подобные результаты требуют больших усилий, однако не лишают его мотивации. По его словам, такие моменты лишь заставляют работать ещё усерднее, чтобы изменить положение команды. Вместе с тем, после гонки в Сингапуре, где Ferrari не боролась за подиум и сталкивалась с многочисленными трудностями, эмоции у пилота остались далеки от положительных.