Леклер: «Мы приложим максимум усилий, чтобы опередить Mercedes»

В четверг, во время встречи с журналистами в Сузуке, Шарлю Леклеру был задан вопрос о перспективах Ferrari в борьбе с Mercedes в текущем сезоне Формулы-1.

Пилот Scuderia Ferrari выразил уверенность, что на столь раннем этапе чемпионата всё еще возможно изменить расстановку сил. «Сезон только начался, поэтому я считаю, что всё возможно. Обойти Mercedes будет непросто, это огромный вызов, но мы сделаем всё возможное», — заявил Леклер.

Он отметил, что ключевым фактором, влияющим на текущее отставание от Mercedes, остается оптимизация силовой установки. При этом Шарль добавил, что определённые ограничения связаны и с шасси, однако эффективность болида в целом оценивается положительно, несмотря на недостаток мощности.

Пилот Ferrari также поделился ожиданиями относительно пятничных заездов: «В пятницу после первой тренировки мы поймём, где находимся по сравнению с ними. Посмотрим. Они будут сильны на прямых, но в первых двух секторах трасса извилистая».

Леклер подчеркнул, что для команды важнейшей задачей в нынешнем сезоне остаётся постоянный прогресс и развитие машины. Он добавил: «Как все говорят, в этом сезоне главное — прогресс, доработка машины. Мы в неплохой форме и хотим выигрывать гонки. Пока это сложно – в Mercedes выступают на очень высоком уровне, но я знаю, что команда готовит новинки. Мы не обращаем внимания на преимущество Mercedes и полностью сосредоточены на работе».