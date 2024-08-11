Леклер: Нас не обрадовало, что мы оказались в такой ситуации.

Команда Ferrari находится на третьем месте в общекомандном зачёте, уступая Mercedes на 49 очков. За последние пять гонок итальянцы заработали 93 очка, в то время как немцы – 142. Такая динамика может привести к опасности отставания за пределы первой тройки, что является неприемлемым для итальянцев.

Шарль Леклер отметил, что команда прилагает максимум усилий для решения проблем, которые затрудняют SF-24 достижение высоких скоростей и повышение конкурентоспособности. Обновления, представленные в Барселоне, негативно сказались на производительности шасси, в результате чего гонщики Ferrari потеряли свои позиции.

Начиная с испанского этапа, машина снова столкнулась с проблемой вертикальной раскачки на высоких скоростях, что, вероятно, связано с новым днищем, впервые испытанным на этапе в Барселоне.

Леклер признал, что не ожидал такого резкого снижения результатов команды, учитывая её успехи в начале сезона. Ferrari уступает McLaren и догоняет Mercedes. Гонщик отметил, что сложно предсказать поведение этих машин, но команда работает над улучшением ситуации.

Руководитель Ferrari, Фредерик Вассёр, подтвердил, что устранение проблемы вертикальной раскачки позволит улучшить эффективность машины. Команда сосредоточена на быстром и качественном решении проблемы, чтобы повысить конкурентоспособность болида.