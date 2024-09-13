Леклер продолжает демонстрировать высокий уровень во второй тренировке

Во второй части свободных заездов на трассе в Баку царило солнечное и сухое погодное состояние. Температура воздуха колебалась в диапазоне +29…28°C, а покрытие трассы прогревалось до +38…36°C.

Первая тренировка проходила не без происшествий - несколько раз сессию приходилось приостанавливать красными флагами. Квалификацию Формулы 2 также перебивали проблемы на трассе. Тем не менее, благодаря новым мерам безопасности с кранами в опасных зонах, эвакуация автомобилей проходила оперативно.

В процессе свободных заездов команды столкнулись с техническими неполадками. У Шарля Леклера из Ferrari после аварии оказалось погнуто рулевое управление, а у Колапинто из Williams пришлось менять силовую установку. Гонщики также жаловались на различные проблемы с автомобилями вроде недостаточной мощности и сложностей в управлении.

В ходе заездов не обошлось без инцидентов. Ферстаппен и Колапинто чуть не врезались в барьеры, но смогли избежать серьезных последствий. Несколько гонщиков, включая Леклера, Чжоу, Сайнса, Хюлкенберга и Боттаса, заезжали в карман безопасности. Гасли жаловался на проблемы с батареей в своем автомобиле.

Завершая вторую часть свободных заездов, Шарль Леклер из Ferrari показал лучшее время, проехав круг за 1:43.484. Второе место занял Серхио Перес из Red Bull, уступив Леклеру всего шесть тысячных, а тройку лидеров замкнул Льюис Хэмилтон из Mercedes.

В первой части свободных заездов на трассе также царило солнечное и сухое погодное состояние. Температура воздуха колебалась в диапазоне +29…30°C, а покрытие трассы прогревалось до +42…46°C.

Гонщики столкнулись с непостоянством сцепления с асфальтом из-за песка на трассе. Pirelli привезли на этап самые мягкие компаунды резины, что также повлияло на характеристики болидов.

В ходе первой части заездов не обошлось без проблем. Многие гонщики жаловались на плохую управляемость, а у некоторых возникали технические проблемы с автомобилями.

Сессию приходилось периодически останавливать из-за инцидентов на трассе. Один из них произошел с участием Леклера из Ferrari, который врезался в барьер, повредив подвеску. Колапинто также попал в аварию, после которой был отправлен на медицинское обследование.

Лучшее время в первой части свободных заездов показал Макс Ферстаппен из Red Bull, проехав круг за 1:45.546.