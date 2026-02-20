Леклер завершает последний день тестов на первой позиции

В Бахрейне завершились зимние тесты Формулы 1, которые в 2026 году оказались самыми длительными за последние десять лет. На протяжении девяти дней — три в Барселоне в январе и шесть в феврале на трассе Сахир — команды работали над адаптацией к крупным изменениям технического регламента.
В отличие от зимы 2014 года, когда велся переход на гибридные силовые установки и тесты длились 12 дней, в этот раз подготовительный период прошел относительно спокойно. Однако ни одна из команд не сумела избежать технических проблем: каждый день сопровождался остановками и вынужденными ремонтами.
Команды, использующие двигатели Mercedes и Ferrari, показали себя чуть стабильнее, но и им не удалось обойтись без неполадок. В заключительный день тестов Кими Антонелли остановился на трассе из-за отказа силовой установки, которую пришлось заменить. Кроме того, команда McLaren столкнулась с проблемами перед своими боксами — на участке были установлены барьеры.
Особенно сложным выдался тестовый период для Aston Martin. Новая машина, разработанная Эдрианом Ньюи, практически не проводила полноценные заезды из-за постоянных проблем с силовой установкой Honda. В последний день команда вообще не смогла выйти на трассу — не нашлось замены для вышедшей из строя батареи, о чем японские инженеры сделали официальное заявление. Таким образом, Aston Martin рискует начать сезон с существенным отставанием, хотя еще недавно от коллектива ожидали сенсационных результатов.
К вечеру последнего дня температура трассы понизилась, что обеспечило оптимальное сцепление. Некоторые гонщики решили дождаться последних часов для проведения быстрых кругов, однако в целом никто не стремился раскрывать свой реальный гоночный потенциал. Окончательное распределение сил станет ясно только после квалификации в Мельбурне.
Лучшее время заключительного дня и всех тестов в Бахрейне показал Шарль Леклер из Ferrari — его результат составил 1:31.992.
Зимняя подготовка официально завершена. Следующее появление команд на трассе состоится через две недели — на первой свободной практике в Мельбурне. Старт нового сезона уже не за горами!
Результаты финального дня тестов:
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Ш.Леклер
|Ferrari
|1:31.992
|-
|132
|2. Л.Норрис
|McLaren
|1:32.871
|0.879
|47
|3. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:33.109
|1.117
|65
|4. Д.Расселл
|Mercedes
|1:33.197
|1.205
|82
|5. П.Гасли
|Alpine
|1:33.421
|1.429
|118
|6. О.Берман
|Haas
|1:33.487
|1.495
|88
|7. Г.Бортолето
|Audi
|1:33.755
|1.763
|71
|8. К.Антонелли
|Mercedes
|1:33.916
|1.924
|49
|9. А.Линдблад
|Racing Bulls
|1:34.149
|2.157
|165
|10. К.Сайнс
|Williams
|1:34.342
|2.350
|141
|11. О.Пиастри
|McLaren
|1:34.352
|2.360
|66
|12. Э.Окон
|Haas
|1:34.494
|2.502
|82
|13. А.Хаджар
|Red Bull
|1:34.511
|2.519
|59
|14. В.Боттас
|Cadillac
|1:35.290
|3.298
|38
|15. Н.Хюлкенберг
|Audi
|1:36.019
|4.027
|64
|16. С.Перес
|Cadillac
|1:40.842
|8.850
|61
|17. Л.Стролл
|Aston Martin
|-
|-
|6
