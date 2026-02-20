Главная Новости Зимние тесты 2026 Леклер завершает последний день тестов на первой позиции
Леклер завершает последний день тестов на первой позиции

Зимние тесты Формулы 1 2026 завершены. Лидирует Леклер, Aston Martin борется с проблемами Honda. Итоги и результаты финального дня тестов.
Демид Поршнев
Демид Поршнев
20.02.2026, 19:11·3 мин
Фото: F1news.ru

В Бахрейне завершились зимние тесты Формулы 1, которые в 2026 году оказались самыми длительными за последние десять лет. На протяжении девяти дней — три в Барселоне в январе и шесть в феврале на трассе Сахир — команды работали над адаптацией к крупным изменениям технического регламента.

В отличие от зимы 2014 года, когда велся переход на гибридные силовые установки и тесты длились 12 дней, в этот раз подготовительный период прошел относительно спокойно. Однако ни одна из команд не сумела избежать технических проблем: каждый день сопровождался остановками и вынужденными ремонтами.

Команды, использующие двигатели Mercedes и Ferrari, показали себя чуть стабильнее, но и им не удалось обойтись без неполадок. В заключительный день тестов Кими Антонелли остановился на трассе из-за отказа силовой установки, которую пришлось заменить. Кроме того, команда McLaren столкнулась с проблемами перед своими боксами — на участке были установлены барьеры.

Особенно сложным выдался тестовый период для Aston Martin. Новая машина, разработанная Эдрианом Ньюи, практически не проводила полноценные заезды из-за постоянных проблем с силовой установкой Honda. В последний день команда вообще не смогла выйти на трассу — не нашлось замены для вышедшей из строя батареи, о чем японские инженеры сделали официальное заявление. Таким образом, Aston Martin рискует начать сезон с существенным отставанием, хотя еще недавно от коллектива ожидали сенсационных результатов.

К вечеру последнего дня температура трассы понизилась, что обеспечило оптимальное сцепление. Некоторые гонщики решили дождаться последних часов для проведения быстрых кругов, однако в целом никто не стремился раскрывать свой реальный гоночный потенциал. Окончательное распределение сил станет ясно только после квалификации в Мельбурне.

Лучшее время заключительного дня и всех тестов в Бахрейне показал Шарль Леклер из Ferrari — его результат составил 1:31.992.

Зимняя подготовка официально завершена. Следующее появление команд на трассе состоится через две недели — на первой свободной практике в Мельбурне. Старт нового сезона уже не за горами!

Результаты финального дня тестов:

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. Ш.ЛеклерFerrari1:31.992-132
2. Л.НоррисMcLaren1:32.8710.87947
3. М.ФерстаппенRed Bull1:33.1091.11765
4. Д.РасселлMercedes1:33.1971.20582
5. П.ГаслиAlpine1:33.4211.429118
6. О.БерманHaas1:33.4871.49588
7. Г.БортолетоAudi1:33.7551.76371
8. К.АнтонеллиMercedes1:33.9161.92449
9. А.ЛиндбладRacing Bulls1:34.1492.157165
10. К.СайнсWilliams1:34.3422.350141
11. О.ПиастриMcLaren1:34.3522.36066
12. Э.ОконHaas1:34.4942.50282
13. А.ХаджарRed Bull1:34.5112.51959
14. В.БоттасCadillac1:35.2903.29838
15. Н.ХюлкенбергAudi1:36.0194.02764
16. С.ПересCadillac1:40.8428.85061
17. Л.СтроллAston Martin--6


Фото: F1news.ru

