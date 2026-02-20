Леклер завершает последний день тестов на первой позиции

В Бахрейне завершились зимние тесты Формулы 1, которые в 2026 году оказались самыми длительными за последние десять лет. На протяжении девяти дней — три в Барселоне в январе и шесть в феврале на трассе Сахир — команды работали над адаптацией к крупным изменениям технического регламента.

В отличие от зимы 2014 года, когда велся переход на гибридные силовые установки и тесты длились 12 дней, в этот раз подготовительный период прошел относительно спокойно. Однако ни одна из команд не сумела избежать технических проблем: каждый день сопровождался остановками и вынужденными ремонтами.

Команды, использующие двигатели Mercedes и Ferrari, показали себя чуть стабильнее, но и им не удалось обойтись без неполадок. В заключительный день тестов Кими Антонелли остановился на трассе из-за отказа силовой установки, которую пришлось заменить. Кроме того, команда McLaren столкнулась с проблемами перед своими боксами — на участке были установлены барьеры.

Особенно сложным выдался тестовый период для Aston Martin. Новая машина, разработанная Эдрианом Ньюи, практически не проводила полноценные заезды из-за постоянных проблем с силовой установкой Honda. В последний день команда вообще не смогла выйти на трассу — не нашлось замены для вышедшей из строя батареи, о чем японские инженеры сделали официальное заявление. Таким образом, Aston Martin рискует начать сезон с существенным отставанием, хотя еще недавно от коллектива ожидали сенсационных результатов.

К вечеру последнего дня температура трассы понизилась, что обеспечило оптимальное сцепление. Некоторые гонщики решили дождаться последних часов для проведения быстрых кругов, однако в целом никто не стремился раскрывать свой реальный гоночный потенциал. Окончательное распределение сил станет ясно только после квалификации в Мельбурне.

Лучшее время заключительного дня и всех тестов в Бахрейне показал Шарль Леклер из Ferrari — его результат составил 1:31.992.

Зимняя подготовка официально завершена. Следующее появление команд на трассе состоится через две недели — на первой свободной практике в Мельбурне. Старт нового сезона уже не за горами!

Результаты финального дня тестов:

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Ш.Леклер Ferrari 1:31.992 - 132 2. Л.Норрис McLaren 1:32.871 0.879 47 3. М.Ферстаппен Red Bull 1:33.109 1.117 65 4. Д.Расселл Mercedes 1:33.197 1.205 82 5. П.Гасли Alpine 1:33.421 1.429 118 6. О.Берман Haas 1:33.487 1.495 88 7. Г.Бортолето Audi 1:33.755 1.763 71 8. К.Антонелли Mercedes 1:33.916 1.924 49 9. А.Линдблад Racing Bulls 1:34.149 2.157 165 10. К.Сайнс Williams 1:34.342 2.350 141 11. О.Пиастри McLaren 1:34.352 2.360 66 12. Э.Окон Haas 1:34.494 2.502 82 13. А.Хаджар Red Bull 1:34.511 2.519 59 14. В.Боттас Cadillac 1:35.290 3.298 38 15. Н.Хюлкенберг Audi 1:36.019 4.027 64 16. С.Перес Cadillac 1:40.842 8.850 61 17. Л.Стролл Aston Martin - - 6



Фото: F1news.ru