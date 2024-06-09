Леклер: На финал команда оставила новые мягкие шины

Квалификация в Монреале оказалась неудачной для гонщиков из команды Ferrari. Шарль Леклер и Карлос Сайнс покинули борьбу уже на втором этапе. Пилот из Монако продемонстрировал 11-е время и признался, что его решающий заезд был на уже использованных шинах, так как команда решила сэкономить новый комплект мягких покрышек на заключительный отрезок.

Свой заезд каталонец завершил на 12-й позиции и отметил, что его болиду не хватало сцепления с трассой.

Шарль Леклер (11-й): "Я проехал свой последний круг во второй части квалификации на использованных шинах. Первый заезд я сделал на новой комплектации, а последний новый комплект Soф был припасен на финиш.

Мы совместно с инженерами разберемся в произошедшем, ведь проигрыш в квалификации на втором этапе – это не лучший результат. Основной проблемой было то, что мы были слишком медленными. В этот уик-энд, каждый раз, когда я выходил на сухую дорогу, у машины просто не было необходимого ускорения.

Мы должны понять корень проблемы, которая пока не до конца ясна. Уже на третьей тренировке автомобиль плохо себя вел, и у него совершенно отсутствовала адгезия. В этом и заключается главная проблема".

Карлос Сайнс (12-й): "Болиду не хватало сцепления с дорогой. Если бы мы все сделали идеально и прошли второй заезд на новых мягких шинах, а не на первом, и я не ошибся бы в последнем повороте, тогда, возможно, у нас были бы шансы на выход в финал.

Но реальность такова, что результаты очень близкие, и если ты не совершаешь никаких ошибок, ты оказываешься за бортом на втором этапе. Ferrari не оставляет места для несовершенства. Почему мы решили провести первый заезд на новых шинах, а не на втором? Мы заметили дождь на горизонте и предположили, что состояние трассы будет лучше в начале второго этапа, а не в конце.

В иных условиях мы могли бы попасть в финал на использованных шинах и сразиться за поул, но когда у тебя не самая быстрая машина, и нет возможности совершить все идеально, ты оказываешься за бортом".