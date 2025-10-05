Леклер: "Ferrari сильно отстаёт от лидирующей тройки"

В минувшей гонке в Сингапуре пилот Ferrari Шарль Леклер занял шестое место, отметив по итогам заезда, что его команда уступает лидерам чемпионата по скорости. По словам Леклера, уже на первых кругах дистанции он столкнулся с перегревом тормозов, что повлияло на его выступление.

Проблемы с тормозами также возникли у Льюиса Хэмилтона. Семикратный чемпион мира несколько раз выезжал за пределы трассы, за что получил пятисекундный штраф. В результате, после применения санкции, Хэмилтон опустился с седьмого на восьмое место в итоговом протоколе.

Несмотря на технические трудности, Льюис Хэмилтон сумел продемонстрировать лучший круг в гонке — это его первое подобное достижение за рулём Ferrari.

Шарль Леклер (6-й): «На старте между мной и Кими Антонелли была очень плотная борьба. Возможно наши машины даже соприкоснулись, но я ничего не почувствовал. У меня получился отличный манёвр, и я был рад, что поднялся на пятое место.

Я рассчитывал на более высокий темп, но его просто не было. К сожалению, сейчас мы четвёртая по скорости команда, которая довольно много уступает первой тройке команд. В Mercedes смогли сделать шаг вперёд, в Red Bull прибавили, начиная с Монцы, тогда как мы не смогли сделать необходимый шаг вперёд. Нас ждёт долгая концовка сезона.

Примерно на седьмом или восьмом круге у меня начались проблемы с тормозами. Мне пришлось много внимания уделять контролю их состояния. Я не знаю, сколько времени терял из-за этого на каждом круге, но я не хочу во всех проблемах винить только тормоза, поскольку на этой трассе всем приходилось за ними следить.

Но у меня и Льюиса проблем возникло больше, чем у остальных, и мы заплатили за это цену. Возможно, у Льюиса возникло больше проблем из-за того, что он был на более мягких шинах, которые обеспечивали лучшее сцепление, и сильнее нагружал тормоза. Когда пятое место было достижимо, он делал всё, чтобы побороться за него. Но это только усилило проблемы с тормозами, которые стали слишком горячими в таких условиях».

