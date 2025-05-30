Леклер: Наш день оказался более позитивным, чем мы ожидали.

Гонщики команды Ferrari дали разные оценки итогам пятничных тренировок на трассе в Барселоне.

Шарль Леклер занял пятое место и поделился своими впечатлениями: «На трассе очень жарко, что усложняет задачу, особенно учитывая проблемы с сцеплением. Тем не менее, день прошел не так плохо, как ожидалось – машина показала хорошую эффективность. Надеюсь, что в субботу у нас будет еще лучше. Вечером мы сконцентрируемся на нескольких ключевых аспектах, чтобы достичь большего завтра».

Льюис Хэмилтон финишировал на одиннадцатой строчке и прокомментировал свой день: «Это был сложный день для многих из нас – все столкнулись с необычным поведением машины и неоднозначными результатами. Во второй тренировке мы внесли изменения, которые, надеюсь, помогут нам лучше понять ситуацию и двигаться вперед. Ночью мы проведем анализ данных и обдумаем, как мы можем улучшиться завтра».