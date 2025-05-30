Главная Новости Ferrari Леклер: Наш день оказался более позитивным, чем мы ожидали.
Новости

Леклер: Наш день оказался более позитивным, чем мы ожидали.

Гонщики Ferrari делятся впечатлениями от пятницы в Барселоне: Леклер доволен, Хэмилтон надеется на улучшение после сложного дня на трассе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.05.2025, 21:21·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Гонщики команды Ferrari дали разные оценки итогам пятничных тренировок на трассе в Барселоне.

Шарль Леклер занял пятое место и поделился своими впечатлениями: «На трассе очень жарко, что усложняет задачу, особенно учитывая проблемы с сцеплением. Тем не менее, день прошел не так плохо, как ожидалось – машина показала хорошую эффективность. Надеюсь, что в субботу у нас будет еще лучше. Вечером мы сконцентрируемся на нескольких ключевых аспектах, чтобы достичь большего завтра».

Льюис Хэмилтон финишировал на одиннадцатой строчке и прокомментировал свой день: «Это был сложный день для многих из нас – все столкнулись с необычным поведением машины и неоднозначными результатами. Во второй тренировке мы внесли изменения, которые, надеюсь, помогут нам лучше понять ситуацию и двигаться вперед. Ночью мы проведем анализ данных и обдумаем, как мы можем улучшиться завтра».

Источник

Льюис Хэмилтон (152)Шарль Леклер (108)Ferrari (374)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация