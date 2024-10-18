Леклер: Главное - отнимать очки у лидеров

В последнем интервью в четверг в городе Остин гонщик из команды Ferrari, Шарль Леклер, поделился своими мыслями о предстоящих вызовах на гоночном треке.

«Очевидно, что на данный момент наша цель заключается в том, чтобы выигрывать очки у лидеров - у Ферстаппена и Норриса, чтобы уменьшить разрыв в личном зачёте и в борьбе за Кубок конструкторов. Я верю, что если мы совершим все безупречно, у нас есть небольшой шанс встать на пути противников. Именно на это я сфокусирован в данный момент».

«Я не думаю о своих соперниках, мой акцент сосредоточен на моей собственной производительности, и я постараюсь выиграть как можно больше из шести предстоящих гонок».