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Леклер: Главное - отнимать очки у лидеров

В последнем интервью в четверг в городе Остин гонщик из команды Ferrari, Шарль Леклер, поделился своими мыслями о предстоящих вызовах на гоночном треке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.10.2024, 00:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последнем интервью в четверг в городе Остин гонщик из команды Ferrari, Шарль Леклер, поделился своими мыслями о предстоящих вызовах на гоночном треке.

«Очевидно, что на данный момент наша цель заключается в том, чтобы выигрывать очки у лидеров - у Ферстаппена и Норриса, чтобы уменьшить разрыв в личном зачёте и в борьбе за Кубок конструкторов. Я верю, что если мы совершим все безупречно, у нас есть небольшой шанс встать на пути противников. Именно на это я сфокусирован в данный момент».

«Я не думаю о своих соперниках, мой акцент сосредоточен на моей собственной производительности, и я постараюсь выиграть как можно больше из шести предстоящих гонок».

Источник

Шарль Леклер (66)

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