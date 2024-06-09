Лего выпустила Lamborghini Countach с функционирующими дверями-ножницами и V-образным двенадцатицилиндровым мотором

Новая модель в линейке Lego Icons появится в следующем месяце - Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole. Этот иконический суперкар - не просто игрушка, в наборе содержится 1506 деталей.

Масштаб модели Lamborghini составляет 6.5 дюйма в ширину, 13 дюймов в длину и 3.5 дюйма в высоту. В модели проработан салон с рабочим рулевым управлением. Передний багажник открывается, а заднее крыло раскрывает детальный моторный отсек, где находится V-образный двенадцатицилиндровый двигатель. У машины даже функциональные входные двери-ножницы, как у настоящего автомобиля.

Фото: Motor1.com

Компания Lamborghini выпускала этот автомобиль в форме клина с 1974 по 1990 год. В 1985 году итальянский автопроизводитель представил модель 5000 Quattrovalvole, увеличив объем двигателя до 5.2 литра и установив по четыре клапана на цилиндр.

В 2021 году автопроизводитель возродил модель Countach в виде гибридного гиперкара с двигателем V-образной двенадцатицилиндровой конфигурации, развивающим 803 лошадиные силы. Автомобиль получил вдохновение от ранней модели Countach LP400. Компания быстро распродала все 112 запланированных для выпуска единиц.

Фото: Motor1.com

Если вы упустили свой шанс приобрести новую модель, а старая кажется слишком дорогой, члены Lego Insider могут приобрести этот набор, предназначенный для лиц старше 18 лет, начиная с 1 июля. Остальным придется подождать до 4 июля. Цена составляет $179.99.