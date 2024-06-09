Лего выпустила Lamborghini Countach с функционирующими дверями-ножницами и V-образным двенадцатицилиндровым мотором

Новая модель в линейке Lego Icons появится в следующем месяце - Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole. Этот иконический суперкар - не просто игрушка, в наборе содержится 1506 деталей.
Масштаб модели Lamborghini составляет 6.5 дюйма в ширину, 13 дюймов в длину и 3.5 дюйма в высоту. В модели проработан салон с рабочим рулевым управлением. Передний багажник открывается, а заднее крыло раскрывает детальный моторный отсек, где находится V-образный двенадцатицилиндровый двигатель. У машины даже функциональные входные двери-ножницы, как у настоящего автомобиля.
Компания Lamborghini выпускала этот автомобиль в форме клина с 1974 по 1990 год. В 1985 году итальянский автопроизводитель представил модель 5000 Quattrovalvole, увеличив объем двигателя до 5.2 литра и установив по четыре клапана на цилиндр.
В 2021 году автопроизводитель возродил модель Countach в виде гибридного гиперкара с двигателем V-образной двенадцатицилиндровой конфигурации, развивающим 803 лошадиные силы. Автомобиль получил вдохновение от ранней модели Countach LP400. Компания быстро распродала все 112 запланированных для выпуска единиц.
Если вы упустили свой шанс приобрести новую модель, а старая кажется слишком дорогой, члены Lego Insider могут приобрести этот набор, предназначенный для лиц старше 18 лет, начиная с 1 июля. Остальным придется подождать до 4 июля. Цена составляет $179.99.