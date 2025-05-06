Интересные факты о легендарном автомобиле ГАЗ-А, который был не Ford, хотя его создание вдохновлено моделью Ford Model A.

Сегодня никому не секрет, что первый советский автомобиль ГАЗ-А был создан на основе знаменитой американской модели Ford-A. Однако насколько эта информация соответствует действительности? И действительно ли ГАЗ-А был точной копией американца, или отечественные инженеры внесли свои изменения?

СССР уже в 1927 году получил лицензию и техническую документацию на Ford-A из США. Но производство автомобилей под названием ГАЗ-А стартовало только в 1932 году в Горьком, который на тот момент назывался Нижний Новгород. К сожалению, оно длилось недолго и завершилось к 1936 году, общее количество выпущенных машин составило всего 41 917 экземпляров. Важно отметить, что практически все автомобили поступили в пользование государственным учреждениям, а частным лицам удалось приобрести лишь около 1000 автомобилей.

По техническим характеристикам советская машина практически полностью повторяла американский оригинал. ГАЗ-А оснастили 3,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 40 лошадиных сил, позволявшим развить скорость до 90 км/ч. Коробка передач была трехступенчатой механической, а подвеска основывалась на поперечных рессорах.

Были сделаны некоторые изменения во внешности и интерьере автомобилей. ГАЗ-А стал фаэтоном по базе, в отличие от трехдверного хэтчбека Ford. Также советская модель имела измененную радиаторную решетку, другую крышу и различия в размере.

Для обеспечения безопасности и комфорта водителя и пассажиров ГАЗ-А был усовершенствован. Были внедрены усиленный картер сцепления, удобное рулевое управление, а также дополнительный воздушный фильтр. Он же получил и улучшенную систему очистки топлива.

ГАЗ-А, несмотря на свои американские корни, оказал значительное влияние на автопром СССР и стал первым шагом в развитии отечественного автомобилестроения. Отличия от американского оригинала сделали ГАЗ-А уникальным и значительно влияли на его пользование в условиях Советского Союза.

Уточнения

ГАЗ-А — советский автомобиль среднего класса с открытым 5-местным 4-дверным кузовом типа фаэтон.

Ford Model A (1927) — автомобиль, производившийся компанией Ford Motor Company с 1927 по 1931 год.

Фото: wikipedia.org