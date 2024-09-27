Легендарный УАЗ "Буханка" вышел в обновленной версии, цена порадует.

Электрическую версию легендарного УАЗ «Буханка», созданную научно-производственным предприятием «Элькафа» в Крыму, предлагают за 2 900 000 рублей. Объявление о продаже автомобиля, который успешно прошел ходовые испытания в этом году, опубликовано на популярном сайте объявлений «Авито».

Электрический внедорожник оснащен 104-сильным электромотором с крутящим моментом 220 Нм и аккумулятором, позволяющим проехать до 200 километров на одном заряде. Зарядку можно проводить как от обычной розетки 220 В (займет около 12 часов), так и от зарядной станции мощностью 380 В, которая заполнит батарею на 100% примерно за четыре часа.

Максимальная скорость составляет 85 км/ч. В случае необходимости водитель может использовать полный привод, подключив передний мост. Продавец отмечает, что все характеристики знаменитого внедорожника сохранены и даже улучшены.

Главным предназначением электрической «Буханки» автор объявления считает коммерческое использование в заповедных и рекреационных зонах, национальных парках и подобных местах. Для комфортной и безопасной перевозки туристов в автомобиле установлен индивидуальный двухцветный салон из экокожи, сиденья с ремнями безопасности, выдвижная электроподножка и уютные подстаканники.

Следует отметить, что автомобиль не новый — до модернизации прошел 85 тыс. километров. После превращения в электрокар «Буханка» прошла еще 3 тыс. километров на заводских испытаниях, а ресурс электрооборудования рассчитан на 700 тыс. километров. Гарантия от производителя «Элькафа» составляет 3 года или 150 тыс. километров.