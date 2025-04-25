Автомобиль Leapmotor T03 готовится к радикальному обновлению раньше, чем ожидалось

Новый городской автомобиль Leapmotor T03 только что появился в Великобритании, но в Китае руководители марки намекнули, что они готовят обширное обновление, которое приведет его стиль в соответствие с другими моделями линейки.

На этой неделе на Шанхайском автосалоне генеральный директор Leapmotor Тяньшу Синь признал, что внешний вид T03 не соответствует остальной линейке. "T03 был запущен и представлен в Китае пять лет назад," - сказал он. "Теперь пришло время; этот автомобиль идеального размера для европейского рынка. Но как только у нас будет платформа, нет никаких проблем обновить автомобиль с новейшими деталями".

Применение подхода, аналогичного Dacia, которая недавно провела обширный визуальный редизайн своему городскому автомобилю Spring, позволит самому маленькому автомобилю Leapmotor унаследовать более элегантный вид. Скорее всего, круглые широко разведенные фары будут заменены более тонкими блоками, соединенными черной полосой, с аналогичной обработкой сзади.

Общие пропорции автомобиля, вероятно, не изменятся, также как и базовые технологии аккумулятора и двигателя под обшивкой. Это означает, что аккумулятор на 37 кВтч, достаточный для до 165 миль пробега на одном заряде - уверенно больше, чем у конкурента от Dacia.

Что касается технологий, у T03 уже есть довольно массивный центральный сенсорный экран и цифровые приборы. Благодаря обновлениям по воздуху, это можно быстро и легко настроить для использования последнего программного обеспечения - предположительно, это сделает задачу по установке обновленного кузова менее затратной. Более вероятно улучшения отделки и материалов, хотя городской автомобиль собран с учетом цены, что ограничивает возможности использования высококачественных тканей на сиденьях, дверях или панели приборов.

Хотя ничего не гарантировано в следующие шесть или 12 месяцев, Тяньшу сказал нам, что его команда очень внимательно следит за успехами автомобиля в Европе: "Все зависит от спроса," - сказал он. "Мы наблюдаем за отзывами клиентов и восприятием автомобиля, чтобы решить, стоит ли что-то менять".