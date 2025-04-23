Электрокар Leapmotor B05 для всей семьи скоро появится в Великобритании по цене менее 30 тыс. фунтов и запасом хода 400 миль.

На Шанхайском автосалоне 2025 года компания Leapmotor подтвердила название своего грядущего семейного хэтчбека стоимостью менее £30 000 - B05. Автомобиль будет основан на недавно представленном внедорожнике B10 и, возможно, сможет проехать до 400 миль без подзарядки.

В то время как Leapmotor представила седан B01, не предназначенный для Великобритании, в Китае - еще одна модель на базе новой технологической архитектуры 'Leap 3.5'. B05 должен разделять многие компоненты с B01, включая батарею и установленный сзади электромотор, хотя ёмкости и мощность пока не подтверждены.

Старший вице-президент Leapmotor Li Cao заявил, что новая линейка моделей с маркировкой 'B' предназначена "для молодежи", причем компания специально ориентируется на более молодую аудиторию по сравнению с текущими автомобилями. Он подтвердил, что аэродинамичный (0,197Cd) седан B01 сможет проехать до 403 миль (вероятно, по менее строгому китайскому циклу тестирования) на одном заряде, что говорит о том, что предстоящий хэтчбек, скорее всего, комфортно обгонит конкурентов, таких как MG4 и Volkswagen ID.3, по запасу хода.

В ходе пресс-конференции Leapmotor в открытие автосалона Шанхая на фоне сцены мелькнул силуэт нового семейного автомобиля. Контуры показали довольно традиционную форму хэтчбека - не слишком отличающуюся по пропорциям от, скажем, Peugeot 308. Мы ожидаем, что B05 возьмет на себя стилистические черты нового B10, с аналогичным набором фар, соединенных тонкой полоской темного обрамления. Внутри вероятно будет двойная панель экранов - возможно, включая центральный дисплей 14,6 дюйма.

Нам придется подождать до начала 2026 года, прежде чем мы увидим готовый к производству B05, а первые автомобили ожидаются в Великобритании позже в том же году. Цены должны начинаться с суммы менее £30 000, что помещает его в пределы досягаемости конкурентов, таких как ID.3 и MG4.

Основатель компании Цзянмин Чжу также раскрыл названия двух последних моделей, которые завершат европейскую линейку Leapmotor в ближайшем будущем. Небольшой кроссовер A10 и супермини A05 не будут готовы до конца 2026 года, но считается, что эти модели, конкурирующие с Nissan Juke и Micra, являются ключевыми для успеха производителя в Великобритании.