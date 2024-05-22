BMW представили яркий M Hybrid V8 Art Car на гонке Ле-Ман.

В парижском выставочном Центре Помпиду состоялась презентация гоночного гиперкара №20 BMW M Team WRT, который примет участие в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана». Одним из ярких моментов мероприятия стала презентация уникального дизайна машины, разработанного известной американской художницей Джули Мерету эфиопского происхождения.

Гоночный болид получил название BMW M Hybrid V8 Art Car и поражает своей необычной раскраской, которая делает его похожим на произведение современного искусства. Стоит отметить, что за свою работу художница уже была удостоена пары престижных наград в Соединенных Штатах.

«Я осознала, что суть проекта Art Car заключается в создании чего-то нового, проявлении креативности и расширении границ возможного, – поделилась своими впечатлениями художница. – Для меня автомобиль – это подвижное художественное произведение, предназначенное для трасс, а не для галерей».

Джули Мерету вдохновлялась своими собственными картинами, когда создавала дизайн гиперкара BMW. «Мне пришла в голову идея: представить, будто машина проносится сквозь мои картины, зацепляя цвета в пути», – рассказала художница.

Фото: F1news.ru

Дизайн гоночного автомобиля BMW, на котором выступят Робин Фряйнс, Рене Раст и Шелдон ван дер Линде на гонке в Ле-Мане, отражает мотивы работы Джули Мерету под названием Everywhen («во всякое время»). Эта монументальная работа в настоящее время представлена на выставке современного искусства в венецианском дворце Палаццо Грасси.