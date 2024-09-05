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Как минеральная вода помогает избавиться от следов насекомых на лобовом стекле

Автохимия помогает водителям, желающим уделить время тщательному уходу за своим транспортным средством. Нанесли специальный состав, дали ему время действовать, после чего аккуратно протерли проблемные участки мягкой губкой и тщательно смыли.
А
Антон Звонкий
05.09.2024, 14:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автохимия помогает водителям, желающим уделить время тщательному уходу за своим транспортным средством. Нанесли специальный состав, дали ему время действовать, после чего аккуратно протерли проблемные участки мягкой губкой и тщательно смыли.

Однако что делать, если необходимо улучшить видимость на ходу, и чем быстрее, тем лучше? В таких ситуациях на выручку может прийти обычная минеральная вода, утверждает портал "Тарантас ньюс".

Пузырьки минеральной воды могут справиться с загрязнениями, даже если они успели подсохнуть на солнце. Лайфхак прост: достаточно налить минералку на места с насекомыми, подождать пару минут и вытереть влажными салфетками. Чтобы избежать разводов, стекло лучше протереть микрофиброй в завершающем этапе.

При этом следует помнить, что от холодной минеральной воды пользы не будет. Для эффективной чистки подойдет только теплая минералка, в которой сохранены газы.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал, что 20 лет назад российские автолюбители пытались использовать CD-диски в качестве "антирадаров".

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