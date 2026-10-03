BMW XM от Larte Design превратился в фиолетовое “нечто”

BMW XM с самого появления стал предметом многочисленных споров. Неоднозначно восприняли и решение BMW свернуть проект преемника M1 ради создания XM. Однако Larte Design, похоже, нашла способ сделать автомобиль еще более вызывающим.

Пока фиолетовый BMW XM существует только в виртуальном пространстве. Впрочем, если тюнеры решат воплотить этот проект в жизнь, он наверняка вызовет бурное обсуждение.

Фото: Carsweek.ru

В Larte рассказали, что при разработке проекта вдохновлялись особым Lamborghini Urus SE, окрашенным в цвет Lunar Lilac — нежный сиреневый оттенок с голубым полутоном. Несколько владельцев XM уже попросили ателье представить «баварца» в аналогичном исполнении. Именно такой вариант теперь представлен перед нами.

Фиолетовый — цвет бунтарей

Автомобиль в подобном цвете подойдет только очень смелому и эпатажному владельцу. Даже новые карбоновые детали не слишком выделяются: их полупрозрачно тонировали в тот же фиолетовый оттенок.

Переднюю часть дополнили карбоновыми сплиттером, окантовкой решетки радиатора и вентилируемым капотом. Углепластиковые элементы продолжены расширителями передних арок и корпусами зеркал. Сбоку появились новые пороги и задние арки.

Без внимания не оставили и корму. Здесь установлены карбоновый диффузор с четырьмя вертикальными стоп-сигналами и столько же патрубков выхлопной системы — разумеется, фиолетовых.

Фото: Carsweek.ru

На крыше разместили крупное антикрыло, а дверь багажника украсили аккуратным спойлером.

Завершающим штрихом стали 23-дюймовые кованые диски. Несложно догадаться, какого они цвета.

Фото: Carsweek.ru

Как сообщает carscoops, пока нет точной информации о том, возьмется ли Larte Design за создание настоящего XM в таком исполнении. В ателье отмечают, что боди-кит потенциально совместим со стандартным XM, XM Label и XM 50e.

Вам также может быть интересно: Уникальный шестиколесный Land Rover Defender продается за 25 000 000 рублей

Фото: carscoops