Езда на Lancia Delta Integrale по Нюрбургрингу выглядит так же смешно, как звучит.

Немецкий журнал Sport Auto обычно тестирует новейшие и лучшие автомобили на Nürburgring Nordschleife, поэтому так приятно видеть, как он ставит классический автомобиль на испытание. В данном случае - это Lancia Delta Integrale Evo 2, конечная версия горячего хэтчбека, доминировавшего в Чемпионате мира по ралли. Он не так быстр по современным стандартам, но кому это важно?

Гонщик Кристиан Гебхардт тоже не рвется слишком сильно вперед, установив время круга 9:12.58. Evo 2 - самый редкий и ценный из дорожных автомобилей Delta Integrale, поэтому нет необходимости рисковать напрасно. Тем не менее, он не тянет время, и это приятно видеть, как этот современный классический автомобиль бросается через бордюры и действительно на пределе возможностей.

Фото: Motor1.com

Это также помогает иллюстрировать прогресс в горячих хэтчбеках. Гебхартд установил время 8:33.6 на Hyundai i20 N пару лет назад, а на самом быстром горячем хэтчбеке сегодняшнего дня, Honda Civic Type R, ему удалось проехать за 7:57.29. Даже учитывая тот факт, что он не давит на газ в Lancia, это показывает, насколько быстрыми стали спортивные компакты сегодня по сравнению с предыдущими тридцатью годами.

Evo 2 был прощальным для Delta Integrale. Запущенный в 1993 году, он предлагал 212 лошадиных сил от своего 2,0-литрового турбированного четырехцилиндрового двигателя. Это также был конец линейки оригинального Delta, который был заменен после 25 лет производства вторым поколением. Lancia вышла из ралли после 1993 года и, пожалуй, потеряла кусочек своей души. Можно сказать, что Evo 2 был последним великим Lancia.