Ландо Норрис: "Я отстаю на два или три шага"

Оскар Пиастри стал лидером второй сессии свободных заездов в рамках Гран При Японии. Австралийский пилот команды McLaren по итогам пятничной программы выразил мнение, что темп оппонентов в субботу может вырасти.

Ландо Норрис, выступающий за ту же команду, столкнулся с техническими трудностями: во второй тренировке был выявлен дефект в гидравлической системе. Однако специалисты McLaren оперативно устранили проблему, и гонщик вышел на трассу для дальнейшей работы.

Оскар Пиастри (1-е место) прокомментировал прошедший день: «В целом, день прошёл неплохо. Особенно радует прогресс во второй тренировке, что придаёт уверенности. Наш настрой остаётся позитивным, и собранная информация позволяет рассчитывать на хорошие результаты.

Мы прекрасно понимаем, что предстоит ещё скорректировать определённые аспекты. Не секрет, что соперники, прежде всего Mercedes, показывают высокую скорость. Поэтому мы сосредоточились на собственном темпе.

Есть надежда сохранить положительную динамику и даже прибавить, чтобы быть ещё более конкурентоспособными в предстоящих сессиях».

Ландо Норрис (4-е место) подвёл итоги пятницы следующим образом: «День оказался непростым – мне не удалось проехать столько кругов, сколько было запланировано. В начале второй сессии условия позволяли проходить только по одному кругу за раз, а утром мы проводили аэродинамические тесты, из-за чего итоговые времена сложно назвать показательными.

Особенности такой трассы требуют большого количества проезженных кругов для уверенности и настройки баланса машины. Сейчас я чувствую, что немного отстаю – не получилось провести длинную серию, да и быстрых кругов было не так много, как хотелось бы.

Тем не менее, кое-какую полезную информацию всё же удалось получить, пусть и не в полном объёме. Вечером займёмся анализом собранных данных, попробуем внести коррективы и постараемся добиться большего уже завтра, чтобы наверстать упущенное количество кругов».