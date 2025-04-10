Ландо Норрис: Я готов пойти на риск ради победы

Команда McLaren считается фаворитом на предстоящем Гран При Бахрейна, несмотря на то, что они никогда не побеждали на трассе в Сахире. Последний подиум на этой гоночной трассе принадлежит Льюису Хэмилтону еще в 2010 году.

Пилот команды Ландо Норрис отвечал на вопросы журналистов и признал, что ему необходимо активнее рисковать в борьбе за победу. «Если бы я сделал пит-стоп раньше, чем Макс, то, возможно, потом застрял бы в трафике. Но я готов пойти на такой риск ради шанса победить», – сказал Норрис.

В предыдущем этапе гонки McLaren финишировали на втором и третьем местах, набрав больше всех очков в Кубке конструкторов. Однако Ландо Норрис признал, что Макс Ферстаппен является его главным соперником на данный момент.

«Мы не были полностью удовлетворены результатами прошлого уик-энда. Мы могли бы попытаться больше рисковать и атаковать. Риск не гарантирует успеха, но я готов его принять», – поделился своим мнением Норрис.

Пилот отметил, что хотел бы вернуться назад и проехать предыдущие гонки более агрессивно, но признал, что в итоге иногда безопасная стратегия может быть более эффективной в долгосрочной перспективе.

На Гран При Бахрейна McLaren ожидает менее явного преимущества, так как трасса считается сложной и медленной, что не в полной мере соответствует особенностям их машины. Кроме того, Норрис ожидает серьезной конкуренции со стороны команд Ferrari, Mercedes и других среднегрупповых коллективов.

«У нас хорошая машина, но результаты будут тесными, как и в предыдущих гонках. У Red Bull также отличная машина и Макс Ферстаппен. Я ожидаю жесткой борьбы от них и других гонщиков», – заключил Ландо Норрис.