Ландо Норрис рассказал, что всегда берёт с собой в поездки

Гонщик McLaren и действующий чемпион мира Ландо Норрис поделился с пресс-службой команды деталями своего путешественнического быта. Он рассказал, какие вещи всегда берет с собой в поездки по ходу гоночного сезона.

По словам Ландо, первое место среди незаменимых предметов занимают наушники. Без них, признается пилот, он не может обойтись ни в самолёте, ни в моменты отдыха, ни даже тогда, когда хочется просто попеть. Наушники для него — способ абстрагироваться от окружающих разговоров и расслабиться.

В список необходимых вещей входит также книга. Несмотря на то, что читать удаётся не часто, Ландо отмечает, что всегда кладёт книгу в багаж. Он добавил, что каждый год ставит себе цель больше читать, хотя пока такие обещания остаются лишь на словах.

Особое место занимает и фототехника. Ландо предпочитает брать с собой простые одноразовые камеры, хотя, по его признанию, качественные фотографии получаются не всегда. Обычно для фотокамер и кабелей у него выделена отдельная сумка.

Не забывает гонщик и о медицинской аптечке. Хотя эта тема, по признанию Ландо, не самая интересная, он считает её крайне важной. Аптечку комплектуют личный тренер и врач команды, наполняя её разными лекарствами, названия которых сам Ландо не всегда может вспомнить.

В условиях постоянных перелётов и высокой рабочей нагрузки риск заболеть возрастает, поэтому Норрис держит под рукой небольшую красную сумку с необходимыми медикаментами. К обязательным вещам также относит средства для бритья и дезодорант. Кроме того, в его багаже часто оказываются браслеты, подаренные болельщиками.

Ландо подчеркнул, что сетевой адаптер для путешествий является едва ли не самым важным предметом в его списке. По его словам, это устройство выручает в любой стране и по-настоящему облегчает жизнь.

В завершение Норрис отметил, что именно эти вещи для него наиболее важны в путешествиях по миру в рамках гоночного сезона.