Ландо Норрис: Мы соперничаем с Red Bull и Ferrari на равных условиях

На автодроме Имола Ландо Норрис уступил Максу Ферстаппену лишь семь десятых. После гонки пилот команды McLaren поделился своими мыслями о прошедших событиях…

Вопрос: Ландо, во что вы вдумывались на последних кругах?

Ландо Норрис: Я очень надеялся услышать команду, чтобы продолжить ещё круг. Я отдавал себя на полную, наступал газ до упора. Но когда дистанция между нами становится меньше двух секунд, начинаешь ощущать потерю аэродинамики и сцепления, а резина начинает перегреваться.

Несколько кругов я сражался, и когда понял, как нужно вести себя, смог приблизиться к нему. Всего семь десятых - на один круг больше, и он был бы вынужден защищаться в первом повороте, но у меня не было такой возможности. Обидно, но это часть гонки.

Вопрос: Если бы у вас была возможность пережить эту гонку ещё раз, что бы вы сделали по-другому?

Ландо Норрис: Я бы поменял угол атаки переднего антикрыла и попробовал бы заново. Многое зависит от резины. Мы рассчитывали на более прохладное погоду, настраивались на такие условия, и это отразилось на результате. Мне приходилось беречь резину, держать её в форме, иначе я бы отстал далеко назад.

Когда я разобрался с проезжающими спереди машинами и вернулся к своему ритму, автомобиль показал отличный результат. Резина заработала, и я смог давить на газ и наслаждаться гонкой. С этого момента темп просто поразил. Это позитивный знак.

Великолепно держаться на высокой скорости. Но ясно, что когда становится жарко на трассе и задние покрышки быстро изнашиваются, нам становится сложнее. И это нам хорошо известно. Тем не менее, я удовлетворён результатом.

Вопрос: Какие выводы сегодняшней гонки повлияют на предстоящий этап в Монако?

Ландо Норрис: Никак. Трасса там совсем другая. Но мы на правильном пути, что добавляет уверенности. Мы соперничаем на равных с Red Bull и Ferrari. Именно это было нашей целью. И мы намерены продолжать борьбу в Монако. Посмотрим, как там всё сложится.

Вопрос: Вы заявили перед началом уик-энда, что считаете McLaren третьей по скорости командой…

Ландо Норрис: Возможно, мы и на пятой или шестой позиции. Результаты настолько плотные, что всё зависит от мастерства каждого пилота. Возможно, если бы Макс не попал в слипстрим в квалификации, а Оскар не был дисквалифицирован, то мы бы стартовали бы на первых двух позициях. Наш болид показал лучшее время в квалификации.

Здесь уже большую роль играет мастерство гонщика, способность правильно оценивать ситуацию. Невозможно однозначно сказать, что одна машина была быстрее другой, чем пилотировала. Всё усложняется. И когда разделяет вас лишь десятая секунды в квалификации, трудно объявить, что один лучше другого. Именно в этом и заключается интерес - каждый уик-энд заставляет вас напрягаться, и я с нетерпением жду следующих вызовов.