Мерседес можно считать фаворитом, - Ландо Норрис

На днях Макс Ферстаппен высказал мнение, что если бы он гонял на McLaren, то победил бы в чемпионате гораздо быстрее и с большим отрывом. Однако Ландо Норрис не разделяет это мнение и уверен, что это всего лишь шутка.

Пилот McLaren заявил: "Он просто пошутил. Надо же с чего-то начинать. Конечно, я не согласен. Макс - талантливый гонщик, но в данном случае он ошибается".

Кто же окажется сильнее на предстоящем уик-энде? В прошлом году автомобили Mercedes показывали отличные результаты на этой трассе, что делает их фаворитами. Однако Red Bull также демонстрировали конкурентоспособность, что гарантирует зрелищную борьбу.

Ландо Норрис отметил: "Надеюсь, что наш болид будет лучше себя чувствовать на этой трассе, чем Ferrari. Однако итальянская команда решила множество проблем, с которыми столкнулась в прошлом сезоне. Так что предсказать победителя пока довольно сложно".