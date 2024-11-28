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Мерседес можно считать фаворитом, - Ландо Норрис

На днях Макс Ферстаппен высказал мнение, что если бы он гонял на McLaren, то победил бы в чемпионате гораздо быстрее и с большим отрывом. Однако Ландо Норрис не разделяет это мнение и уверен, что это всего лишь шутка.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.11.2024, 20:42·1 мин
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Фото: F1news.ru

На днях Макс Ферстаппен высказал мнение, что если бы он гонял на McLaren, то победил бы в чемпионате гораздо быстрее и с большим отрывом. Однако Ландо Норрис не разделяет это мнение и уверен, что это всего лишь шутка.

Пилот McLaren заявил: "Он просто пошутил. Надо же с чего-то начинать. Конечно, я не согласен. Макс - талантливый гонщик, но в данном случае он ошибается".

Кто же окажется сильнее на предстоящем уик-энде? В прошлом году автомобили Mercedes показывали отличные результаты на этой трассе, что делает их фаворитами. Однако Red Bull также демонстрировали конкурентоспособность, что гарантирует зрелищную борьбу.

Ландо Норрис отметил: "Надеюсь, что наш болид будет лучше себя чувствовать на этой трассе, чем Ferrari. Однако итальянская команда решила множество проблем, с которыми столкнулась в прошлом сезоне. Так что предсказать победителя пока довольно сложно".

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Ландо Норрис (92)McLaren (218)

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