Ландо Норрис: «С такой машиной невозможно претендовать на подиумы»

Пилоты команды McLaren не смогли принять участие в старте Гран При Китая из-за технических сложностей с силовой установкой болидов. Это стало очередным ударом для коллектива, который рассчитывал на более успешное выступление в сезоне.

Действующий чемпион мира Ландо Норрис поделился своим мнением по итогам уик-энда. Он отметил, что команде удалось получить ценный опыт и выявить области, требующие доработки, особенно на фоне этапа в Австралии. По словам гонщика, в Шанхае специалисты McLaren выяснили, что предстоит глубже разобраться с особенностями работы силовой установки и определить необходимые корректировки.

Ландо Норрис подчеркнул, что на данный момент технический потенциал автомобиля не позволяет бороться за призовые места и победы на этапах. Он признал необходимость серьёзной работы, чтобы устранить возникшие проблемы, и добавил, что коллектив трезво оценивает своё положение в чемпионате.

Пилот обратил внимание на то, что сезон только начинается, однако никакой уверенности в быстром прогрессе быть не может. Тем не менее, он выразил надежду на улучшение ситуации в будущем. После Гран При Японии команду ожидает небольшой перерыв, который планируют использовать для детального анализа и дальнейшей доработки машины. По словам Норриса, цель — подготовить и внедрить новые компоненты как можно раньше.

Ландо Норрис отметил, что такой старт сезона оказался для McLaren неожиданно сложным. Несмотря на трудности, он сохраняет оптимизм и рассчитывает, что команда сможет прибавить и уже позже в этом сезоне поборется за подиумы, а возможно, и за победы. По его словам, важно продолжать верить в успех и не опускать руки.