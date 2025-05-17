Ландо Норрис доминирует в субботу днём

Сегодня на трассе Имола царит солнечная погода. Температура воздуха составляет +22°C, а поверхность дороги нагрелась до +45°C.
В пятницу гонщики не смогли завершить запланированное количество кругов на средних шинах из-за красных флагов. Утром в субботу команды продолжили работу, сначала настроившись на круги на мягких шинах, так как хорошее стартовое положение в Имола играет важную роль.
Сегодняшняя тренировка прошла спокойно, за исключением почти столкновения между Леклером и Алонсо. Фернандо начал быстрый круг, когда Шарль только готовился к старту, что вызвало недовольство у испанского гонщика.
На повороте Tamburello аварийно развернулся Лоусон. Расселл, Ферстаппен, Пиастри, Норрис и Хэмилтон оказались на гравийной кромке. Несмотря на инциденты, машины не получили серьезных повреждений, хотя механики проводили осмотр днища после контакта с бордюрами.
Лучшее время на трассе показал гонщик McLaren Ландо Норрис, проехав круг за 1:14.897. Сегодняшняя квалификация обещает быть захватывающей!
Третья часть свободных заездов
Результаты третьей части свободных заездов:
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Л.Норрис
|McLaren
|1:14.897
|-
|19
|2. О.Пиастри
|McLaren
|1:14.997
|+0.100
|19
|3. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:15.078
|+0.181
|17
|4. К.Антонелли
|Mercedes
|1:15.399
|+0.502
|15
|5. Ш.Леклер
|Ferrari
|1:15.451
|+0.554
|26
|6. К.Сайнс
|Williams
|1:15.457
|+0.560
|21
|7. А.Хаджар
|Racing Bulls
|1:15.508
|+0.611
|20
|8. Д.Расселл
|Mercedes
|1:15.662
|+0.765
|14
|9. А.Элбон
|Williams
|1:15.732
|+0.835
|20
|10. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1:15.787
|+0.890
|25
|11. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|1:15.819
|+0.922
|18
|12. О.Берман
|Haas
|1:15.944
|+1.047
|14
|13. Л.Стролл
|Aston Martin
|1:15.975
|+1.078
|22
|14. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|1:15.977
|+1.080
|21
|15. П.Гасли
|Alpine
|1:15.990
|+1.093
|14
|16. Г.Бортолето
|Sauber
|1:16.046
|+1.149
|17
|17. Ю.Цунода
|Red Bull
|1:16.110
|+1.213
|14
|18. Ф.Колапинто
|Alpine
|1:16.210
|+1.313
|14
|19. Н.Хюлкенберг
|Sauber
|1:16.238
|+1.341
|16
|20. Э.Окон
|Haas
|1:16.387
|+1.490
|15