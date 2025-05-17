Ландо Норрис доминирует в субботу днём

Сегодня на трассе Имола царит солнечная погода. Температура воздуха составляет +22°C, а поверхность дороги нагрелась до +45°C.

В пятницу гонщики не смогли завершить запланированное количество кругов на средних шинах из-за красных флагов. Утром в субботу команды продолжили работу, сначала настроившись на круги на мягких шинах, так как хорошее стартовое положение в Имола играет важную роль.

Сегодняшняя тренировка прошла спокойно, за исключением почти столкновения между Леклером и Алонсо. Фернандо начал быстрый круг, когда Шарль только готовился к старту, что вызвало недовольство у испанского гонщика.

На повороте Tamburello аварийно развернулся Лоусон. Расселл, Ферстаппен, Пиастри, Норрис и Хэмилтон оказались на гравийной кромке. Несмотря на инциденты, машины не получили серьезных повреждений, хотя механики проводили осмотр днища после контакта с бордюрами.

Лучшее время на трассе показал гонщик McLaren Ландо Норрис, проехав круг за 1:14.897. Сегодняшняя квалификация обещает быть захватывающей!

Третья часть свободных заездов

Результаты третьей части свободных заездов: