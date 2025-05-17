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Ландо Норрис доминирует в субботу днём

Новости Формулы-1: Квалификация в Имоле! Макларен впереди, Норрис лидирует, Леклер и Алонсо в центре инцидента, гонка обещает быть захватывающей!
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.05.2025, 14:51·3 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня на трассе Имола царит солнечная погода. Температура воздуха составляет +22°C, а поверхность дороги нагрелась до +45°C.

В пятницу гонщики не смогли завершить запланированное количество кругов на средних шинах из-за красных флагов. Утром в субботу команды продолжили работу, сначала настроившись на круги на мягких шинах, так как хорошее стартовое положение в Имола играет важную роль.

Сегодняшняя тренировка прошла спокойно, за исключением почти столкновения между Леклером и Алонсо. Фернандо начал быстрый круг, когда Шарль только готовился к старту, что вызвало недовольство у испанского гонщика.

На повороте Tamburello аварийно развернулся Лоусон. Расселл, Ферстаппен, Пиастри, Норрис и Хэмилтон оказались на гравийной кромке. Несмотря на инциденты, машины не получили серьезных повреждений, хотя механики проводили осмотр днища после контакта с бордюрами.

Лучшее время на трассе показал гонщик McLaren Ландо Норрис, проехав круг за 1:14.897. Сегодняшняя квалификация обещает быть захватывающей!

Третья часть свободных заездов

Результаты третьей части свободных заездов:

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. Л.НоррисMcLaren1:14.897-19
2. О.ПиастриMcLaren1:14.997+0.10019
3. М.ФерстаппенRed Bull1:15.078+0.18117
4. К.АнтонеллиMercedes1:15.399+0.50215
5. Ш.ЛеклерFerrari1:15.451+0.55426
6. К.СайнсWilliams1:15.457+0.56021
7. А.ХаджарRacing Bulls1:15.508+0.61120
8. Д.РасселлMercedes1:15.662+0.76514
9. А.ЭлбонWilliams1:15.732+0.83520
10. Л.ХэмилтонFerrari1:15.787+0.89025
11. Ф.АлонсоAston Martin1:15.819+0.92218
12. О.БерманHaas1:15.944+1.04714
13. Л.СтроллAston Martin1:15.975+1.07822
14. Л.ЛоусонRacing Bulls1:15.977+1.08021
15. П.ГаслиAlpine1:15.990+1.09314
16. Г.БортолетоSauber1:16.046+1.14917
17. Ю.ЦунодаRed Bull1:16.110+1.21314
18. Ф.КолапинтоAlpine1:16.210+1.31314
19. Н.ХюлкенбергSauber1:16.238+1.34116
20. Э.ОконHaas1:16.387+1.49015

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