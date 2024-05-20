Новый твин-турбо V-8 от Lamborghini выдаёт 789 л.с. и развивает 10 000 об/мин

Завершив производство Huracán, знаменитый V-10 от Lamborghini отправляется на покой. Однако итальянская компания не намерена покидать бизнес по созданию захватывающих двигателей. Lamborghini представила первые детали нового V-8 с двойным турбонаддувом наследника Huracán в понедельник, и это звучит очень многообещающе.

Основной цифрой является его 10 000 оборотов в минуту красной черты. Это высокий показатель даже для турбированного двигателя, не говоря уже о столь высоких оборотах. Только Mercedes-AMG One, Aston Martin Valkyrie и T.33 и T.50 от Gordon Murray Automotive могут разгоняться до более высоких оборотов.

Этот новый двигатель имеет объем 4,0 литра и максимальную мощность 789 лошадиных сил между 9 000 и 9 750 об/мин и крутящий момент 538 фунт-футов между 4 000 и 7 000 оборотов в минуту. Это V-8 с плоской кривой — первый у Lamborghini, поверьте или нет — и это «горячее V», с турбинами, расположенными в долине между цилиндровыми блоками. Естественно, он сухокартерный для обеспечения правильной смазки во всех ситуациях вождения, а также имеет прямой впрыск топлива.

Для того чтобы двигатель мог разгоняться до таких высоких оборотов, необходима очень легкая вращающаяся часть, поэтому у этого V-8 титановые шатуны. Lamborghini также отказалась от традиционных гидрокомпенсаторов для открытия и закрытия клапанов в пользу жестких пальчатых следящих. Пальчатый следящий — это, по сути, металлический рычаг, который открывает клапан при прохождении над ним кулачка распределительного вала. Пальчатые следящие легче гидрокомпенсаторов и позволяют достигать более высоких оборотов двигателя. Это система газораспределения, которая более распространена в гоночных двигателях и спортивных мотоциклах, но Ferrari использует их в своих V-12, также Porsche на 4,0 литра и Ford на некоторых своих Mustang V-8.

Все это дополнено гибридной системой, аналогичной той, что используется в новом Revuelto. Lamborghini сочетает двигатель с электромотором мощностью 147 лошадиных сил и крутящим моментом 221 фунт-фут между двигателем и установленной поперечно восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Это та же коробка передач, что и в Revuelto, но в то время как у машины с V-12 электромотор установлен над коробкой передач и соединен отдельно от двигателя, у наследника Huracán электромотор установлен в более традиционном положении между двигателем и коробкой передач. Это также аксиально-потоковый мотор, и хотя вам не нужно знать точно, что это такое, знайте, что он намного уже по сравнению с традиционным электромотором. McLaren и Ferrari также используют аксиально-потоковые моторы в своих новых гибридных автомобилях.

Lamborghini говорит, что у наследника Huracán трехмоторная гибридная система, поэтому мы предполагаем, что у него есть мотор для каждого переднего колеса, как у Revuelto. Однако компания не предоставила никаких дополнительных подробностей об этом.

На данный момент Lamborghini уже испытывает этот V-8 в прототипе SC63 LMDh, хотя здесь его объем составляет 3,8 литра и он сочетается с совершенно другой гибридной системой. Мы увидим наследника Huracán в августе.