Ламборгини Урус отозван из-за возможности отсоединения капота на высокой скорости

Итальянская автомобильная компания Lamborghini объявила о отзыве внедорожника Urus из-за возможности случайного открытия или отсоединения капота от автомобиля. Отзыв затрагивает модели Urus Performante и Urus S 2023-2024 годов выпуска и затрагивает 2 133 автомобиля, но производитель считает, что только два процента из них имеют дефект.

Проблема заключается в заклепках замка капота. Lamborghini выяснила, что болты-заклепки, которые закрепляют замок на автомобиле, могут иметь недостаточное деформирование из-за несогласованного процесса производства у поставщика.

При скорости выше 94 миль в час проблема может привести к появлению небольших зазоров между капотом и передним бампером. Увеличенный поток воздуха может перегрузить механизм замка, вызвав его отказ. Капот может внезапно закрыться, закрыв водителю обзор и повредив лобовое стекло. Кроме того, капот может полностью отсоединиться от автомобиля, создавая опасность для других водителей на дороге.

Lamborghini впервые узнала о потенциальной проблеме в прошлом августе. Было подано два гарантийных иска в Европе о неправильном выравнивании капота и крыла Urus, поэтому было начато расследование с поставщиком. Производитель не смог обнаружить дополнительных случаев и совместно с поставщиком работал над улучшением производственного процесса.

Перейдем к февралю, когда автомобиль Urus в Индонезии столкнулся с полным отсоединением капота на высокой скорости. Lamborghini начала еще одно расследование и выявила дефектные болты-заклепки замка.

Lamborghini начнет уведомлять затронутых клиентов в конце июня - начале июля. Владельцам будет предложено отвезти свои внедорожники к дилеру для проверки. Для устранения проблемы производитель может отремонтировать капот, установить пластину поддержки замка или выполнить оба варианта. Поставщик начал производить более надежные детали для использования Lamborghini еще в начале февраля.

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