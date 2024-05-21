Будут ли электрические суперкары Lamborghini пользоваться спросом - вопрос без ответа

Первый электромобиль Lamborghini не появится до 2028 года, и это в любом случае не будет суперкар. Вместо этого Lanzador приобретет форму поднятого 2+2 гран туриста с четырьмя сиденьями. Что-то вроде Huracan или Revuelto с чисто электрической установкой не входит в планы. Почему? Просто нет коммерческой выгоды. Глава компании считает, что электрические суперкары плохо продаются.

В беседе с Automotive News Europe глава Lamborghini Стефан Винкельман заявил, что электрические суперкары "пока не пользуются спросом". Он добавил, что этот жанр может никогда и не стать популярным: "Это слишком рано, и мы должны посмотреть, произойдет ли это в будущем".

Логично, что Lamborghini все еще использует V-12 в замене Aventador, а у преемника Huracan также будет двигатель внутреннего сгорания. Однако у менее крупных из двух суперкаров из Сант'Агата-Болоньезе отбирают атмосферный V-10 в пользу нового разработанного битурбо-V-8.

Суперкары предназначены для богатых людей, но генеральный директор Rimac Мате Римац недавно признал, что покупатели высококлассных автомобилей не хотят электрических суперкаров. Именно поэтому Nevera все еще продается, несмотря на шум вокруг него и ограниченный выпуск всего 150 автомобилей. Электрический гиперкар, разработанный в Хорватии, установил не меньше 23 рекордов в прошлом году, но похоже, что богатые люди не были достаточно впечатлены, чтобы поставить свои подписи на пунктирную линию.

Bugatti также сохраняет двигатель внутреннего сгорания в живых с предстоящей заменой Chiron. Бренд, базирующийся в Мольшейме, долю 55% которого принадлежит Rimac Group, даже не сокращает количество цилиндров. У нового "французского" зверя будет атмосферный V-16 двигатель в рамках гибридной установки.

Другой элитный бренд, который пока держится в стороне от полностью электрических моделей, - Pagani, несмотря на работу над технологией с 2018 года. Он не прекращает усилия по исследованиям и разработкам, но производственная модель не появится в ближайшее время. Почему? Аккумуляторы все еще слишком тяжелы и это размывает ощущения от вождения.

Однако не все производители суперкаров думают так. Ferrari все еще планирует представить производительный электромобиль. Фактически, он опережает график разработки, прежде чем запустить автомобиль в конце 2025 года. Тем временем компания открывает новый завод в Маранелло в следующем месяце. На этом предприятии будут собирать электрические модели компании.

Более строгие нормы выбросов заставляют автопроизводителей переходить на электромобили, но производители суперкаров придерживаются двигателей внутреннего сгорания так долго, как это возможно. Почему? Потому что они знают, чего хотят их клиенты, и это - эмоции, которые может доставить только двигатель внутреннего сгорания большого объема. Электромобили значительно быстрее, но Стефан Винкельман считает, что это не так захватывающе, как высокооборотистый бензиновый двигатель, установленный за спинами.

Идеально, глава Lamborghini хочет сохранить двигатели внутреннего сгорания, перейдя на э-топлива. Итальянский экзотический бренд может воспользоваться достижениями бренда Volkswagen Group Porsche в разработке и производстве практически нейтральных по отношению к углероду синтетических топлив в Чили.

Фото: Motor1.com

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