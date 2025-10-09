Lamborghini откажется от электромобилей и сосредоточится на гибридах PHEV

Компания Lamborghini приняла решение отложить запуск своего первого полностью электрического автомобиля до конца десятилетия. Таким образом, подтверждаются слухи о том, что концепт Lanzador, скорее всего, поступит в производство как подключаемый гибрид (PHEV), а не как электромобиль.

В интервью Auto Express генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн отметил: «Когда речь идет о наших автомобилях, [наши клиенты] сегодня не рассматривают [электромобили] в качестве альтернативы. Мы могли бы сделать [электромобиль], — сказал он, — но я считаю, что для Lamborghini это неправильное решение на ближайшие годы».

Винкельманн также сообщил, что команде предстоит принять решение «в ближайшие дни или недели», что может означать скорое публичное заявление о стратегии марки в отношении силовых установок. «Что касается Lanzador, мы должны определиться в этом году», — добавил он.

Свою позицию глава компании объяснил снижением спроса на электромобили и особенностями общественного восприятия бренда: «Если оглянуться на три-четыре года назад, темпы принятия электромобилей были гораздо выше, чем сегодня. Прогнозы тоже изменились: кривая роста общего рынка выравнивается. Для нас ситуация еще более выражена».

Винкельманн подчеркнул, что Lamborghini — это марка, вызывающая мечты: «Мы те, кто заставляет людей мечтать. Речь идет не только о 10 000 покупателях наших автомобилей; в социальных сетях у нас более 70 миллионов подписчиков, и большинство из них никогда не смогут купить автомобиль. Для нас сообщество поклонников почти так же важно, как и наши клиенты».