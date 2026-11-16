Lamborghini Temerario Spyder представят на этой неделе во всей красе — с двигателем, раскручивающимся до 10 000 об/мин.

Премьера нового Lamborghini Temerario Spyder приближается. Хотя открытая версия суперкара прямо не упоминается в новом тизере на официальном сайте Lamborghini, размещённое изображение почти наверняка показывает фрагмент автомобиля. Также стали известны дата и время презентации.

Автомобиль представят в Los Angeles 18 ноября в 8pm, что соответствует 4am 19 ноября в UK. Тем, кто не является особенно преданным поклонником Lamborghini, вероятно, будет удобнее ознакомиться с новостями за завтраком через несколько часов.

Ранее в этом году Spyder заметили во время дорожных и трековых испытаний перед мировой премьерой открытой модели. Как и в случае с предыдущими суперкарами начального уровня Lamborghini — Gallardo и Huracan, — кабриолетная версия Temerario появится примерно через два года после выхода оригинальной модели с жёсткой крышей.

Однако, в отличие от предшественников, Lamborghini, судя по всему, оснастила Temerario Spyder складной металлической крышей, а не традиционным тканевым верхом. Такое решение позволяет сохранить внешний облик купе, как у его ключевых конкурентов — Ferrari 296 GTB и McLaren Artura.

Разумеется, складная жёсткая крыша будет тяжелее тканевой, поэтому инженерам Lamborghini, возможно, придётся усилить кузов, чтобы минимизировать снижение жёсткости. Впрочем, оно может оказаться незначительным: алюминиевая пространственная рама Temerario уже более чем на 20 процентов жёстче, чем у Huracan.

К сожалению, на опубликованных материалах Temerario Spyder показан только с закрытой крышей. После её складывания водитель и его удачливый пассажир смогут в полной мере насладиться работой 4.0-литрового V8 с двумя турбокомпрессорами, способного раскручиваться до впечатляющих 10,000rpm. Двигателю помогают три электромотора, которые совместно передают на все четыре колеса 907bhp и 730Nm крутящего момента.

Temerario Spyder станет одной из нескольких новых моделей Lamborghini, которые появятся в этом году. Кроме него, компания представила Revuelto SV, Urus Performante SE и Fenomeno Roadster. При этом Lamborghini Temerario недоступен через сервис Auto Express Buy A Car. Однако в продаже есть три подержанных экземпляра Huracan с двигателем V10 стоимостью от £240,000.