Сравнение Lamborghini Revuelto и Tesla Model S Plaid: быстрые, но с недочетами

Независимо от того, сколько вселенных может существовать, нет ни одной, где Lamborghini Revuelto и Tesla Model S Plaid были бы соперниками. Первый - это суперкар с двенадцатицилиндровым двигателем, который вышел в прошлом году. Второй - более мощная версия электрического седана, который существует с 2012 года. Несмотря на очевидные различия, эти два автомобиля не так уж далеко друг от друга по скорости разгона на прямой.

Carwow устроил для них серию гонок на разгон, за которыми последовали гонки на ходу и тормозной тест. В то время как Ламборгини был полностью стоковым, Plaid имел некоторые модификации после продажи, чтобы повторить Track Package, предлагаемый Tesla. Этот высокопроизводительный электромобиль получил более мощные тормоза, пониженную спортивную подвеску и дополнительные панели на нижней части, чтобы сделать его более аэродинамичным и помочь достичь большей скорости.

Фото: Motor1.com

Хотя флагманская модель S в целом оказалась более быстрой, наше внимание привлекло что-то другое. Оба автомобиля испытали проблемы с программным обеспечением, большинство из которых были решены старомодным способом - выключить и снова включить. Вот почему многие предпочитают старые автомобили - меньше вещей, которые могут сломаться и оставить вас на обочине.

Конечно, возможно, что с этими двумя автомобилями что-то не так, поэтому было бы не совсем справедливо делать выводы. Однако чем сложнее современное транспортное средство, тем больше вероятность появления проблем, будь то программные или аппаратные. Не понимайте меня неправильно - технологии замечательны, но только в том случае, если они работают так, как заявлено, и приборная панель не загорается как рождественская елка.

Что касается производительности, все еще удивительно, как Model S может играть в крупных лигах, несмотря на то, что это 12-летний автомобиль. Начальная цена Plaid составляет около $88 000, что почти в семь раз дешевле, чем Revuelto. У него нет престижа автомобиля с яростным быком, но он является настоящим оружием в гонке на разгон.

Однако Plaid недавно встретил своего соперника, поскольку Lucid Air Sapphire стал новым королем среди четырехдверных электромобилей. Это лучше быть, учитывая что он стоит почти $250 000. Taycan Turbo GT и грядущий более горячий Audi RS E-Tron GT Performance также хотят принять участие в этой гонке.