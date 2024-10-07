Lamborghini: Сейчас не время для электрических суперкаров

Примерно пять лет назад компания Lamborghini приняла решение гибридизировать всю свою линейку автомобилей, отказавшись от перехода к чисто электрическим моделям. В то время внедрение чистых электромобилей, а не гибридов, казалось единственно возможным вариантом, учитывая давление законодательства и общественного мнения на производителей. Но ситуация изменилась, продажи электромобилей снизились, а правительства отступили от агрессивных мандатов по использованию электромобилей.

С учетом того, что спрос на роскошные автомобили с большим объемом двигателя находится на пике, очевидно, что ставка Lamborghini оправдала себя. Главный технический директор Рувен Мор заявил, что даже сейчас электрический суперкар от бренда не смог бы преуспеть.

"В данный момент, сейчас, время не подходит [для электромобиля], по крайней мере, не для суперспортивного автомобиля," - сказал Мор журналистам из Motor1 в техническом центре Нардо во время презентации Urus SE. "Вы видели много [электрических] автомобилей на рынке, которые действительно не оправдали ожиданий."

С полностью гибридизированной линейкой моделей Lamborghini оказалась в отличной позиции для успеха. Все три модели - с двигателем V-12 Revuelto, битурбированный Temerario и внедорожник Urus - теперь оснащены каким-то видом электрической поддержки, что помещает марку в идеальное положение, пока конкуренты отстают.

"Я очень доволен нашей текущей линейкой, потому что с гибридизированной линейкой мы можем существовать еще десятилетие," - сказал Мор журналистам из Motor1. "Но я также считаю, что Lamborghini должна пройти трансформацию [к электрическому двигателю], потому что это только вопрос времени, когда изменится менталитет."

Lamborghini понимает, что время быстро приближается, поэтому планирует запустить свой первый полностью электрический автомобиль в 2028 году. Представленный в прошлом году на Монтерее концепт Lanzador, Электромобиль не будет являться полноценным суперкаром, а скорее автомобилем формата SUV с кузовом 2+2. Сделать его выдающимся среди множества похожих электромобилей станет самой большой проблемой для компании, считает Мор.

"Здесь важна ясность продукта, его определенность, сохранение корпоративной ДНК," - сказал он журналистам из Motor1. "Ясно, что электрический автомобиль от Lamborghini должен обладать этим фактором восторга. Речь идет не только о максимальной мощности и ускорении. Эти параметры - обыденность."

Мор продолжил, что первый электрический Lamborghini должен иметь тот же "характер шероховатости, волнения", что и бензиновые автомобили бренда.

"Можете быть уверены, что когда мы представим первый электрический Lamborghini, мы будем очень осторожны в управлении корпоративными атрибутами," - говорит Мор. "Мы не планируем представить еще один стандартный электромобиль с одним мегаваттом мощности. Не так это работает. Нам нужно дифференцироваться."

Первый (и, пожалуй, единственный) автомобиль, который приходит на ум, когда речь заходит о захватывающих электромобилях, - Hyundai Ioniq 5 N, в частности, благодаря имитированной педально-переключаемой коробке передач. Хотя Мор оценивает инновацию, он считает, что она не соответствует бренду Lamborghini.

"Я полностью уважаю, что они обращаются к этому вопросу," - говорит Мор. "Для меня это правильный способ говорить об эмоциональной связи в электромобиле. Речь идет не только об ускорении, и именно они первыми обратили на это внимание."

"Если спросить меня, подходят ли [имитация передач] к бренду Lamborghini, не слишком," - говорит Мор. "С нашей точки зрения, нам нужно пойти дальше. Попытка просто имитировать двигатель внутреннего сгорания, возможно, правильный ответ на данный момент. Но мы должны убедить покупателей, что опыт вождения на электромобиле - это нечто большее, чем то, чего нельзя получить в мире внутреннего сгорания. Только тогда можно убедить эмоциональных покупателей остаться на электричестве."

Пока неясно, в чем будет заключаться особенность для Lamborghini. Имея всего лишь четыре года до запуска электромобиля, нам не придется долго ждать, чтобы узнать.