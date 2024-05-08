Последователь Lamborghini Huracan появится в августе с индивидуальным V-8

Легендарный суперкар Huracan был распродан примерно 12 месяцев назад, хотя производство закончится только позже в этом году. Представленная в прошлом месяце модель STJ стала эпилогом для этого суперкара и последней моделью Volkswagen Group с атмосферным V-10 двигателем, за исключением Audi R8. Новый суперкар от Lamborghini появится во второй половине 2024 года с гибридной силовой установкой.

Об этом сообщили из Sant'Agata Bolognese в документе о результатах за первый квартал 2024 года. Журнал Autocar смог получить дополнительные подробности от руководителя по продажам и маркетингу компании Федерико Фоскини. Замена Huracan состоится в августе с гибридной системой на базе V-8. Вместо того, чтобы быть заимствованным у других брендов Volkswagen Group, таких как Porsche или Audi, восьмицилиндровый двигатель разработан внутри компании.

В прошлом году директор региона Азия-Тихоокеанский Франческо Скардаони заявил, что Raging Bull зарабатывает столько денег, что может позволить себе разработать автомобиль самостоятельно. К сожалению, 5,2-литровый двигатель FSI уходит в прошлое в рамках более широких усилий Volkswagen Group по снижению объемов и соответствия более строгим нормам по выбросам. Неясно, насколько схожа электрифицированная силовая установка с новым Urus SE, который также использует гибридный V8.

В любом случае, Фоскини утверждает, что гибридный V8 лучше по сравнению с обычным V8:

"Этот пакет гораздо лучше, чем у обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Есть характеристики, которых нельзя достичь без электродвигателя [такие как активное векторное управление крутящим моментом]; это дает вам возможность еще больше использовать потенциал двигателя".

Появились интересные слухи о новом двигателе внутреннего сгорания. Предположительно, турбонаддув восьмицилиндрового двигателя не сработает до 7 000 оборотов в минуту. По информации, восьмицилиндровая установка имеет красную черту на уровне 10 000 оборотов в минуту и работает с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач, взятой у Revuelto. Замена Huracan, вероятно, станет немного крупнее, чтобы вместить дополнительное оборудование, необходимое для гибридной системы.

По традиции, Lamborghini подтвердила, что имя для нового суперкара уже выбрано. В прошлом месяце итальянский производитель элитных автомобилей подал заявку на торговую марку "Temerario" в Европейском управлении интеллектуальной собственности (EUIPO). Однако мы не смогли найти связи с испанским боевым быком.

С появлением преемника Huracan, Lamborghini завершит электрификацию своей линейки. Revuelto - это гибрид с двигателем V-12, в то время как Urus SE заменяет старые Urus S и Urus Performance с их чистым V-8. К 2028 году Lanzador станет первым в истории компании электромобилем и четвертым членом линейки. Полностью электрический Urus второго поколения уже подтвержден к выпуску в 2029 году. Revuelto будет производиться до начала 2030-х. Тем временем флагман компании распродан на ближайшие несколько лет.