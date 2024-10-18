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"АВТОВАЗ работает над созданием нового мощного двигателя, который позволит 'Ладам' стать быстрее"

Двигатель 1.8 Evo готовится к значительному улучшению в ближайшем будущем. Об этом рассказал Олег Груненков, директор продуктовых программ и проектов компании, в беседе с Autonews.
А
Антон Звонкий
18.10.2024, 11:43·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Двигатель 1.8 Evo готовится к значительному улучшению в ближайшем будущем. Об этом рассказал Олег Груненков, директор продуктовых программ и проектов компании, в беседе с Autonews.

Пока нет подробностей о том, каким именно образом будет модернизирован этот ведущий двигатель. Однако топ-менеджер намекнул, что планируемое обновление будет сопоставимо по масштабу с разработкой совершенно нового агрегата. Возможно, помимо увеличения мощности, также будет увеличен и рабочий объем двигателя.

Модернизация 1.8 Evo необходима, чтобы он мог успешно конкурировать с другими лидерами отрасли. Например, LADA Aura разгоняется до сотни километров в час за 12,5 секунды. Эти показатели не являются выдающимися среди других автомобилей этого сегмента.

Новый двигатель 1.8 Evo был представлен еще в декабре прошлого года. В нем использована новейшая поршневая группа, которая предотвращает контакт с клапанами в случае чрезвычайных ситуаций, таких как обрыв ГРМ за пределами ресурса.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что цена самого доступного седана Lada Aura составит 2,6 миллиона рублей. Это будет более простая версия автомобиля, ориентированная на коммерческие цели.

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