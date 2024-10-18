"АВТОВАЗ работает над созданием нового мощного двигателя, который позволит 'Ладам' стать быстрее"

Двигатель 1.8 Evo готовится к значительному улучшению в ближайшем будущем. Об этом рассказал Олег Груненков, директор продуктовых программ и проектов компании, в беседе с Autonews.
Пока нет подробностей о том, каким именно образом будет модернизирован этот ведущий двигатель. Однако топ-менеджер намекнул, что планируемое обновление будет сопоставимо по масштабу с разработкой совершенно нового агрегата. Возможно, помимо увеличения мощности, также будет увеличен и рабочий объем двигателя.
Модернизация 1.8 Evo необходима, чтобы он мог успешно конкурировать с другими лидерами отрасли. Например, LADA Aura разгоняется до сотни километров в час за 12,5 секунды. Эти показатели не являются выдающимися среди других автомобилей этого сегмента.
Новый двигатель 1.8 Evo был представлен еще в декабре прошлого года. В нем использована новейшая поршневая группа, которая предотвращает контакт с клапанами в случае чрезвычайных ситуаций, таких как обрыв ГРМ за пределами ресурса.
Ранее стало известно, что цена самого доступного седана Lada Aura составит 2,6 миллиона рублей. Это будет более простая версия автомобиля, ориентированная на коммерческие цели.