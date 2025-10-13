В Беларуси разгорелась ценовая война: Lada Vesta продаётся за 1,33 млн рублей

В Беларуси официальные дилеры Lada приняли решение снизить стоимость автомобилей семейства Vesta. Как отмечают представители дилерских центров, новые скидки были введены недавно, и теперь приобрести базовую версию седана можно примерно за 1,33 млн рублей. До этого цена составляла 1,37 млн рублей. Это предложение может заинтересовать покупателей, которые ищут надежный и доступный автомобиль по выгодной цене.

Почти сразу после объявления Lada о скидках, компания Belgee также пересмотрела цены на свой седан S50. Напомним, эта модель представляет собой переименованный Geely Emgrand, который производится на территории Беларуси. Теперь его стоимость составляет 1,35 млн рублей. Таким образом, ценовая разница между белорусской и российской моделями сократилась до 20 тыс рублей, что фактически уравняло стоимость автомобилей на рынке и ознаменовало новый этап конкуренции между двумя компаниями.

На белорусском рынке также присутствует еще один заметный игрок — седан Chery Arrizo 6. Модель предлагается в единственной комплектации, оснащенной атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, мощностью 113 лошадиных сил и клиноременным вариатором. Несмотря на стабильную цену, на фоне акций от Lada и Belgee этот автомобиль может потерять часть привлекательности для покупателей.

Таким образом, ценовая конкуренция между производителями делает седаны в Беларуси еще более доступными для тех, кто ищет комфортное транспортное средство по разумной стоимости.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ предоставляет бесплатную модернизацию автомобилей Lada Vesta.

Источник: quto.ru. Фото: quto.ru.