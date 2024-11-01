LADA Vesta Sportline обновила свои опции и появилась у дилеров

Модернизированная LADA Vesta Sportline с ESC и другими новыми опциями появилась у российских дилеров. В автосалоне "Прагматика Купчино" в Санкт-Петербурге уже доступны первые два экземпляра – седан в комплектации Sportline и универсал в комплектации Sportline Black, сообщили в компании.

Как отмечает коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский, система стабилизации ESC значительно повысит привлекательность LADA Vesta Sportline, особенно для тех, кто предпочитает более активный стиль вождения.

"Небольшое увеличение стоимости Vesta Sportline из-за новых опций не повлияет отрицательно на спрос на автомобиль – это узкоспециализированный продукт, который пользуется популярностью среди ценителей динамичного вождения и тех, кто желает выделиться на дороге", - подчеркнул Александр Шапринский.

Напомним, что дочернее предприятие АВТОВАЗа – компания LADA Sport – провела модернизацию "заряженной" LADA Vesta Sportline. Автомобиль был оборудован ESC и другими системами безопасности и комфорта. Новые опции внедрены в виде пакета, аналогичного базовой модели LADA Vesta, однако они были адаптированы под спортивные характеристики модели Sportline.

Стоимость нового оборудования и дополнительных опций для автомобилей LADA Vesta Sportline составляет 80 100 рублей.