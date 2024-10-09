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LADA Vesta с системой электронной стабилизации и другими функциями вернулась на рынок

21 августа завод автомобилей ВАЗ возобновил выпуск машин семейства ЛАДА Веста с системой электронной стабилизации движения ESC. Кроме того, на «Весту» возвращены и другие опции, повышающие безопасность и комфорт вождения.
РедакцияР
Редакция
09.10.2024, 17:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

21 августа завод автомобилей ВАЗ возобновил выпуск машин семейства ЛАДА Веста с системой электронной стабилизации движения ESC. Кроме того, на «Весту» возвращены и другие опции, повышающие безопасность и комфорт вождения. Официальный пресс-релиз АВТОВАЗа сообщил, что 9 октября обновленные версии этих автомобилей поступили в продажу у авторизованных дилеров ЛАДА.

Напомним, что система ESC (Electronic Stability Control), отвечающая за стабильность движения, ранее уже была доступна для ЛАДА Веста. Однако после ухода иностранных партнеров с российского рынка, ESC временно прекратили устанавливать на автомобили. Тем временем отечественные производители начали местное производство данной системы, и теперь она снова предлагается на "Весте", даже в базовой комплектации.

ESC включает несколько важных функций, включая противозаносную и противобуксовочную системы, помощь при старте на подъеме, АBS и аварийную сигнализацию при экстренном торможении. При этом ESC допускает временное отключение некоторых функций по желанию водителя, однако при достижении скорости 57 км/ч, они снова активируются автоматически.

Источник

Легковые автомобили (99)Продажи (256)Автоваз (171)Lada (368)Lada vesta (46)Новые опции (80)

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