Lada Vesta NG подорожала заметно, и это только начало

Важное объявление для покупателей автомобилей Lada Vesta: в мае цена на эту модель вырастет на три процента. Эта информация подтверждена официально. Редакция издания Autonews решила провести анализ и узнать, насколько сильно цены на автомобили от ВАЗ выросли за последний год.

Изначальная цена стартовой версии Lada Vesta за прошедший год оставалась неизменной - 1,24 миллиона рублей. В среднем за год цена на эту модель увеличилась на 200 тысяч рублей.

Для сравнения, сразу после начала продажи Lada Vesta в комплектации Life стоила 1,4 миллиона рублей, а сегодня уже достигла 1,591 миллиона рублей.

В мае 2023 года Lada Vesta в комплектации Enjoy продавалась за 1,447 миллиона рублей, а в мае 2024 года цена на эту комплектацию выросла до 1,657 миллиона рублей.

Модели Lada Vesta в комплектациях Life и Enjoy оснащены 1,6-литровым 106-сильным двигателем с механической коробкой передач.

Увеличение цен на Lada Vesta объясняется не только инфляцией, но и появлением новых опций, возвращенных после санкций.



Фото: Carsweek.ru

Было обнародовано, почему кузов автомобиля Lada Vesta остается стойким к коррозии.