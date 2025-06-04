LADA Niva Legend стала одной из трех самых популярных моделей SUV в мае.

Отечественный внедорожник LADA Niva Legend* оказался в центре внимания, ведь он вошел в ТОП-3 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России. По данным агентства «АВТОСТАТ», только в мае этого года было продано 2 600 автомобилей данной модели.

Стоит отметить, что LADA Niva Legend* вернулась в тройку лидеров в сегменте SUV впервые за последние 13 месяцев, начиная с мая прошлого года.

На первом месте в рейтинге самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России уверенно удерживает позицию Haval Jolion. Всего к концу весны было продано 4 586 экземпляров этой модели. На втором месте с результатом в 2 757 единиц находится Chery Tiggo 7 PRO Max. А замыкает тройку лидеров LADA Niva Legend* (2 600 шт.). Четвертое и пятое места впервые за месяц заняли Changan UNI-S/CS55 Plus и Belgee X50 (соответственно 2 542 и 2 404 шт.).

В ТОП-10 популярных моделей SUV на российском рынке в мае 2025 года также вошли Geely Monjaro (2 390 шт.), Chery Tiggo 4 (2 331 шт.), LADA Niva Travel (2 288 шт.), Haval F7 (1 820 шт.) и Chery Tiggo 4 Pro (1 786 шт.).

Более подробно о текущей ситуации на автомобильном рынке можно будет узнать уже 5 июня в рамках традиционного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка».

Фото: АВТОСТАТ