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LADA Niva Legend стала одной из трех самых популярных моделей SUV в мае.

LADA Niva Legend* в ТОП-3 продаж SUV и внедорожников России, Haval Jolion лидирует. Chery Tiggo 7 PRO Max и LADA Niva Legend* в тройке. Агентство "АВТОСТАТ" обнародовало данные.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.06.2025, 14:31·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Отечественный внедорожник LADA Niva Legend* оказался в центре внимания, ведь он вошел в ТОП-3 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России. По данным агентства «АВТОСТАТ», только в мае этого года было продано 2 600 автомобилей данной модели.

Стоит отметить, что LADA Niva Legend* вернулась в тройку лидеров в сегменте SUV впервые за последние 13 месяцев, начиная с мая прошлого года.

На первом месте в рейтинге самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России уверенно удерживает позицию Haval Jolion. Всего к концу весны было продано 4 586 экземпляров этой модели. На втором месте с результатом в 2 757 единиц находится Chery Tiggo 7 PRO Max. А замыкает тройку лидеров LADA Niva Legend* (2 600 шт.). Четвертое и пятое места впервые за месяц заняли Changan UNI-S/CS55 Plus и Belgee X50 (соответственно 2 542 и 2 404 шт.).

В ТОП-10 популярных моделей SUV на российском рынке в мае 2025 года также вошли Geely Monjaro (2 390 шт.), Chery Tiggo 4 (2 331 шт.), LADA Niva Travel (2 288 шт.), Haval F7 (1 820 шт.) и Chery Tiggo 4 Pro (1 786 шт.).

Более подробно о текущей ситуации на автомобильном рынке можно будет узнать уже 5 июня в рамках традиционного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка».

Фото: АВТОСТАТ

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Авторынок россии (298)Продажи (514)Haval (167)Внедорожники (83)Suv (148)Кроссоверы (161)Changan (123)Chery (178)Geely (182)Автоваз (309)Lada (619)Lada niva travel (11)Geely Monjaro (12)Топ-10 (42)Haval f7 (6)Haval Jolion (24)Lada niva legend (12)Belgee (57)Belgee X50 (13)Chery Tiggo 4 (10)Changan cs55 plus (5)Changan uni-s (2)

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