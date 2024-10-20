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LADA Largus: идеальный автомобиль для крупной семьи. Какие у него преимущества?

Автомобиль LADA Largus является одним из самых доступных семейных автомобилей на российском рынке, помимо использования в качестве легкого коммерческого транспорта. Модель, предлагающая ряд преимуществ, обсуждается в материале «Автоновостей дня».
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.10.2024, 13:02·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автомобиль LADA Largus является одним из самых доступных семейных автомобилей на российском рынке, помимо использования в качестве легкого коммерческого транспорта. Модель, предлагающая ряд преимуществ, обсуждается в материале «Автоновостей дня».

Этот автомобиль, впервые представленный весной 2012 года, является прообразом французского Renault Logan MCV. Он построен на той же платформе B0, разработанной альянсом Renault-Nissan, что обеспечивает соответствие лучшим мировым стандартам. Начиная с февраля 2015 года, к семейству Largus присоединился экземпляр Largus Cross, отличающийся увеличенным клиренсом и заводской подготовкой для эксплуатации на сложных дорогах.

Цена LADA Largus делает его привлекательным для многодетных семей. Автомобиль ижевской сборки в базовой комплектации доступен от 1 660 000 рублей, что существенно дешевле других минивэнов и универсалов. Низкая стоимость эксплуатации также является преимуществом Largus, особенно для семей, ведущих осторожную финансовую политику.

Практичность автомобиля проявляется в его гибкости и функциональности. Largus оснащен салоном, который легко трансформируется, увеличивая объем багажника при необходимости. Благодаря наличию семиместной версии, машина может вместить большую семью, обеспечивая комфорт и безопасность для всех пассажиров.

Один из значимых аргументов в пользу LADA Largus — надежность. Автомобиль оснащен вазовскими бензиновыми двигателями, которые отличаются долговечностью при правильной эксплуатации. Кроме того, Largus оборудован системами безопасности, такими как ABS и EBD, что повышает уровень защиты водителя и пассажиров.

Таким образом, LADA Largus остается одним из наиболее привлекательных предложений на рынке автомобилей для семей. Уникальное сочетание цены, практичности и функциональности делает его практически идеальным выбором для больших семей, которые ценят соотношение качества и стоимости.

Источник

Автоваз (180)Lada (382)

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