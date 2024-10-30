Автомобиль Lada Iskra отправлен на автополигон для прохождения сертификации. Есть фотографии.

В эфире ТГ-канала Максима Кадакова были показаны фотографии автовоза, перевозящего Lada Iskra в кузове седан, универсал и их кросс-версию на Дмитровский полигон. Здесь автомобили пройдут необходимые сертификационные испытания. Снимок был сделан на одной из секций МКАД одним из подписчиков канала.
Прототип Lada Iskra был впервые представлен на Петербургском экономическом форуме этим летом. Тогда был показан седан, и было объявлено, что новая модель станет основой для целого семейства автомобилей. Lada Iskra построена на платформе CMF-B от Renault, а планируется оснастить ее двигателями 1,6-литровыми - 90-сильным 8-клапанным двигателем в паре с "механической" коробкой передач и 106-сильным 16-клапанным двигателем, который будет доступен с МКПП или вариатором.
В модельном ряду Lada новая Iskra будет размещена между моделями Vesta и Granta, а в долгосрочной перспективе планируется полное смещение модели "Granta". Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в одном из интервью отметил, что данная замена призвана произойти в течение следующих пяти лет.
Согласно расписанию, производство Lada Iskra начнется в начале следующего года. Предварительная цена на данном этапе разработки составит от 1 до 1,2 миллионов рублей.
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