Автомобиль Lada Iskra отправлен на автополигон для прохождения сертификации. Есть фотографии.

В эфире ТГ-канала Максима Кадакова были показаны фотографии автовоза, перевозящего Lada Iskra в кузове седан, универсал и их кросс-версию на Дмитровский полигон. Здесь автомобили пройдут необходимые сертификационные испытания. Снимок был сделан на одной из секций МКАД одним из подписчиков канала.

Прототип Lada Iskra был впервые представлен ​​на Петербургском экономическом форуме этим летом. Тогда был показан седан, и было объявлено, что новая модель станет основой для целого семейства автомобилей. Lada Iskra построена на платформе CMF-B от Renault, а планируется оснастить ее двигателями 1,6-литровыми - 90-сильным 8-клапанным двигателем в паре с "механической" коробкой передач и 106-сильным 16-клапанным двигателем, который будет доступен с МКПП или вариатором.

В модельном ряду Lada новая Iskra будет размещена между моделями Vesta и Granta, а в долгосрочной перспективе планируется полное смещение модели "Granta". Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в одном из интервью отметил, что данная замена призвана произойти в течение следующих пяти лет.

Согласно расписанию, производство Lada Iskra начнется в начале следующего года. Предварительная цена на данном этапе разработки составит от 1 до 1,2 миллионов рублей.

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