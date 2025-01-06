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LADA Granta завоевала особую популярность на европейском рынке в 2024 году.

Самые популярные автомобили в Европе 2024 года: лидер - Dacia Sandero, рост спроса на Renault Clio, у Volkswagen Golf рост на 16,9%, падение у Volkswagen T-Roc, растет Dacia Duster. LADA Granta показывает спад, но входит в ТОП-10. Tesla Model Y восьмой, спрос снизился. Toyota Yaris и Skoda Octavia тоже в списке лидеров. Подробности о новом российском автомобиле LADA Iskra.
РедакцияР
Редакция
06.01.2025, 12:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Самые популярные автомобили в Европе за 2024 год были недавно объявлены. На первом месте оказался хэтчбек Dacia Sandero, который приобрели 248 329 европейцев. Это на 9,9% больше, чем годом ранее.

Второе место занял компактный Renault Clio, выбранный 244 066 человек, что свидетельствует о 4,4% росте спроса.

Тройку лидеров завершил Volkswagen Golf с 212 189 проданными автомобилями (рост на 16,9%). В то время как у Volkswagen T-Roc наблюдается снижение продаж до 201 246 единиц, что на 2,6% меньше, чем в 2023 году. Популярность кроссовера Dacia Duster продолжает расти - 190 427 проданных штук (+12,5%).

LADA Granta из России была продана в количестве 188 542 экземпляров, что означает снижение спроса на 1,6%. Относя Россию к европейскому рынку, LADA Granta становится одним из лидеров продаж.

Кроссовер Volkswagen Tiguan занял седьмое место - его продажи увеличились на 12,6% до 186 730 штук.

Электрический кроссовер Tesla Model Y стал восьмым – его выбрали 184 150 жителей Европы. Однако спрос на электрокар снизился на 23%.

Девятое место удерживает Toyota Yaris – 178 221 проданный автомобиль (+6,3%). Замыкает ТОП-10 Skoda Octavia – его купили 172 264 раза (+14,7%).

Интересно, что стали известны подробности о новом российском автомобиле LADA Iskra.

Фото: Carsweek.ru

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