АвтоВАЗ рассказал о новых полезных функциях LADA Vesta: «LADA догнала иномарки»

На предприятии «АвтоВАЗ» сообщили о завершении разработки новой электронной системы, которая внедрена в LADA Vesta и обеспечивает модели бесключевой доступ, а также дистанционный запуск двигателя. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Поладим с LADA».

В компании отмечают, что современные автомобили оснащаются рядом электронных блоков, отвечающих за различные системы: двигатель, трансмиссию, светотехнику и климат-контроль. Для их корректной работы требуется тщательная проверка электромагнитной совместимости, поскольку автомобиль функционирует в условиях высокого уровня радиопомех.

Для проведения подобных испытаний инженеры «АвтоВАЗа» используют специальную лабораторию, расположенную в инжиниринговом центре. Помещение лаборатории отделано пирамидальными элементами, которые минимизируют отражение волн и звуков, создавая практически безэховое пространство. Это позволяет запускать двигатель, проводить тесты на роликовом стенде, имитировать радиопомехи и измерять сигналы, излучаемые автомобилем.

Как уточняют представители автопроизводителя, при внедрении функций бесключевого доступа и удалённого запуска специалисты занимались разработкой системы связи между ключом и автомобилем, а также наладкой взаимодействия между электронными блоками. В результате новая функция вошла в состав электронной архитектуры LADA Vesta.

Система дистанционного запуска предусматривает выполнение двух действий для начала движения после запуска двигателя: водитель должен одновременно нажать на педаль тормоза и кнопку «Старт/Стоп». Такой подход, по словам инженеров, обеспечивает баланс между удобством и безопасностью эксплуатации.

В «АвтоВАЗе» также отмечают, что надёжный запуск двигателя LADA гарантирован при температуре до -27°C, что подтверждено результатами испытаний. При этом тесты показали, что даже при -30°C система способна выполнить дистанционный запуск.

В режиме удалённого запуска двигатель получает приоритет в энергоснабжении: в процессе прогрева работает только печка или кондиционер, а остальные электроприборы временно отключаются для экономии ресурсов.

Инженеры предусмотрели ограничение на количество последовательных дистанционных запусков: не допускается более двух подряд. Для повторного использования функции необходимо совершить поездку. Такая мера направлена на снижение выбросов выхлопных газов во время стоянки.



В компании подчёркивают, что система дистанционного запуска двигателя теперь входит в базовую комплектацию всех версий LADA Vesta 2026 модельного года и предоставляется по умолчанию.

Напомним, что продажи обновлённой LADA Vesta 2026 стартовали в декабре. Среди нововведений — новая электронная архитектура, мультимедийная система EnjoY с проекционным интерфейсом PlayAuto и интеграцией сервисов Сбера. Владельцы автомобилей получили доступ к востребованным цифровым сервисам, включая онлайн- и оффлайн-навигацию, возможность бесконтактно оплачивать топливо на АЗС, голосового ассистента и музыкальные приложения.

Автор: Иван Бахарев