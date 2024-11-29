Lada Aura впечатлила на испытаниях журнала «За рулём»: какое удивление принесла замена «Камри»

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков провел тест-драйв свежего седана от ВАЗ - Lada Aura. Под капотом автомобиля находится 1,8-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы, в паре с китайским вариатором и передним приводом.

Автомобиль разгоняется до сотни за 13,4 секунды, если в машине два человека и багаж. По данным завода, с одним пассажиром на борту седан разгоняется до 100 км/ч за 12,5 секунды. Однако конкуренты обещают более высокую скорость благодаря турбированным моторам.

У Lada Aura установлена перенастроенная подвеска, благодаря чему автомобиль едет комфортнее, чем Lada Vesta. Шумоизоляция также улучшена, но характерный звук двигателя все еще остался, как и на обновленной Vesta, подмечает эксперт.

Фото: Carsweek.ru

Некоторые сложности на узкой парковке могут вызвать задние боковые двери длиной 129 сантиметров. Однако для задних пассажиров в салоне предусмотрено много места. Отдельного климат-контроля для них, к сожалению, нет. По словам Кадакова, специалисты автозавода рассматривают возможность установки отдельных задних кресел со встроенной функцией массажа.

Цены на новинку пока не объявлены. Предположительно, базовая комплектация с тканевым салоном будет стоить около 2,6 миллиона рублей, а версия с кожаным салоном и премиальной акустикой - около 2,8 миллиона. Появление капитанских кресел поднимет цену до 3 миллионов рублей. Клиренс автомобиля составляет 176 миллиметров, а объем багажника - 480 литров.

"Lada Aura, вероятно, будет востребована в государственных структурах", - считает Максим Кадаков.

Фото: Carsweek.ru

Ранее были опубликованы реальные фотографии "базового" двигателя для новой LADA Iskra.