Труд намекает на возможное крупное изменение налогов для роскошных автомобилей в пользу продаж электромобилей.

Как сказано в письме трудового министра транспорта Лилиан Гринвуд местному члену парламента, правительство рассмотрит возможность увеличения порога для дополнительного налога на дорогие автомобили VED "только для нулевыделительных автомобилей на будущем налоговом мероприятии". Целью является "облегчение процесса покупки электромобилей".

Гринвуд является министром труда Лейбористской партии по вопросам будущего дорожного движения и отвечала на запросы Бена Магуайра, члена парламента Лонсестона, который в свою очередь высказывал беспокойство, высказанное его избирателем - генеральным директором местного дилерского центра - относительно негативных последствий Закона о нулевых выбросах.

В своем ответе Гринвуд также заявила, что реакция правительства на недавнюю консультацию по Закону о нулевых выбросах "обеспечила стабильность и определенность для британских производителей автомобилей путем восстановления срока крайнего срока по фазовому выводу (внутреннего сгорания) к 2030 году".

Затем она отметила возможные изменения в дополнительном налоге на дорогие автомобили VED, взимаемом с электромобилей стоимостью более £40 000 с апреля. Введение налога - часто называемого "налогом на роскошные автомобили" - получило широкое осуждение как основной дезинцентив для покупки электромобилей.