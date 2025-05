Новости

Труд намекает на возможное крупное изменение налогов для роскошных автомобилей в пользу продаж электромобилей.

"Labour Minister Hints at Changes to Luxury Car Tax on Expensive Electric Vehicles Over £40,000 to Boost EV Sales and Ease Purchase" - Labour transport minister Lilian Greenwood suggests tweaks to the controversial luxury car tax on new electric cars over £40,000, aiming to make buying EVs easier and promote zero emissions vehicles.