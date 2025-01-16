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Привлекательность китайских автомобилей для таксистов: что заставляет их выбирать именно эту марку

Таксопарки России выбирают китайские автомобили: Chery, Geely, Haval и BYD. Эксперты говорят об устойчивости, низких затратах и конкурентоспособности. Решение в пользу экономичных моделей.
РедакцияР
Редакция
16.01.2025, 13:42·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Более 40% автопарков в России приняли решение отдать предпочтение машинам китайских производителей. Об этом сообщили в компании Ivitech.

Главный исполнительный директор Ivitech Артем Москалев заявил, что несколько лет назад китайские автомобили вызывали некоторое недоверие, в то время как сегодня они являются полноценными конкурентами для традиционных брендов.

Он подчеркнул, что из-за введения санкций, ухода с рынка некоторых марок и увеличения цен на автомобили из Европы и Японии автопарки стали искать более выгодные и надежные альтернативы. В настоящее время они всё чаще отдают предпочтение автомобилям Chery, Geely, Haval и BYD, в модельном ряду которых есть как доступные бюджетные варианты, так и премиальные автомобили.

По мнению Москалева, китайские автомобили в полной мере удовлетворяют потребности автопарков, обладая высокой надежностью, экономичностью и невысокой стоимостью обслуживания.

Источник

Haval (126)Chery (141)Geely (141)BYD (55)Такси (16)

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