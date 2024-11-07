Купе Exlantix ES с гибридной версией появится на российском рынке.

Премиальный бренд Exlantix объявил о расширении ассортимента моделей, предназначенных для российского рынка. После успешного запуска кроссовера ЕТ, компания решила внедрить технологию последовательного гибрида и в четырехдверное купе ES.

По информации пресс-службы компании, технология последовательного гибрида (REEV) предусматривает использование тяговой батареи емкостью 43 кВтч, двух мощных электромоторов и 1,5-литрового турбодвигателя, который работает в качестве генератора. Начало продаж кроссовера ЕТ и четырехдверного купе ES запланировано на первый квартал 2025 года. Автомобили продолжат проходить сертификационные испытания для настройки под особенности российского рынка.

Четырехдверное купе Exlantix ES, основанное на платформе E0, имеет длину 4 945 мм и ширину 1 978 мм, с колесной базой 3 000 мм. Автомобиль оснащен полным приводом, интеллектуальной пневмоподвеской с системой постоянного контроля и «зимним пакетом», включающим подогрев всех сидений, лобового стекла, наружных зеркал и рулевого колеса.

Эксперты отмечают, что российские потребители проявляют повышенный интерес к гибридным автомобилям по сравнению с электрокарами. По данным агентства «АВТОСТАТ», к концу 2024 года ожидается, что доля гибридных автомобилей на российском рынке составит 4-5%, в то время как электромобили продолжат оставаться менее популярными, не достигнув 1% от общего объема рынка.