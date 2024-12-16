Култхард надеется на соглашение между командой и Пересом.

Дэвид Култхард многие годы оказывает поддержку команде Red Bull, часто высказывая мысли и предложения, которые не всегда могут быть озвучены официально руководством. В свежем выпуске подкаста «Формула успеха» высказалась мысль о возможной потере уважения к гонщику Серхио Пересу и его менеджеру Джулиану Якоби.

По мнению Култхарда: «Серхио – порядочный парень, но довольно прискорбно наблюдать за его стремлением игнорировать действительность. Можно предположить, что подобная позиция объясняется позицией его менеджера.

Мы знакомы с работой Джулиана Якоби уже давно, он высокообразованный, компетентный менеджер, однако его главная цель – обеспечить своего клиента хорошими финансовыми условиями.

По всей видимости, речь идет о том, что пытаются договориться о максимальной компенсации, чтобы Серхио согласился покинуть команду по собственному желанию, а не по условиям, при которых «да, мы заплатим вам столько, сколько прописано в контракте на следующий год, но не предоставим гоночный болид». Если такая ситуация случится, это будет крайне обидно.

Тем не менее, я надеюсь на то, что стороны смогут прийти к соглашению, иначе мне придется изменить свое отношение к Джулиану и Серхио. Когда заключается контракт, его исполнение – это вопрос переговоров. Надеюсь, что все стороны смогут действовать зрело и взросло, а не прибегать к радикальным мерам вроде судебных разбирательств.